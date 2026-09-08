АРМА виставило на аукціон право управління арештованими «Моршинською» і «Миргородською» Фрідмана Сьогодні 08:24 — Фондовий ринок

АРМА проведе аукціон з відбору управителя арештованих активів IDS Ukraine, пов’язаних із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Про це йдеться у заяві Агентства з розшуку та менеджменту активів, розміщеній на сторінці відомства у соцмережі Facebook.

Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА завершила кваліфікацію учасників конкурсу з відбору управителя арештованих активів групи IDS Ukraine.

До групи IDS Ukraine входять відомі українські бренди мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська». Активи пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України та міжнародних партнерів.

Комісія, яку очолює бізнес-омбудсман Анка Фельдгузен, розглянула документи компаній-претендентів і допустила п’ятьох учасників до наступного етапу — електронного аукціону.

Переможцем стане учасник, який відповідатиме встановленим умовам відбору та запропонує найнижчу вартість послуг з управління активами. Його автоматично визначить електронна система закупівель за результатами торгів.

«Ми перевірили всіх п’ятьох учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам. За результатами розгляду Комісія проголосувала за їх допуск до наступного етапу відбору. АРМА й надалі забезпечуватиме законність і прозорість кожного етапу процедури — до остаточного визначення управителя та передачі активів в управління», — наголосила т. в. о. Голови АРМА Ярослава Максименко.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.