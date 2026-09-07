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НКЦПФР спростила випуск місцевих облігацій для громад

Фондовий ринок
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Розвиток територіальних громад потребує значних фінансових ресурсів
Розвиток територіальних громад потребує значних фінансових ресурсів
Територіальні громади зможуть використовувати облігації внутрішніх місцевих позик для залучення коштів на розвиток та реалізацію інфраструктурних і відновлювальних проєктів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спростила процедуру їх випуску та планує посилити роботу з громадами в цьому напрямку.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Комісія поступово розширює діалог із громадами, щоб інструменти ринку капіталу працювали для їхніх реальних потреб — від відновлення та житлових проєктів до розвитку місцевої інфраструктури. Завдання — перетворити місцеві облігації з формально доступного механізму на реальний інструмент залучення інвестицій у розвиток громад. Щоб громади, які мають якісні проєкти та потребують ресурсів для їх реалізації, могли виходити на ринок капіталу та залучати фінансування для конкретних змін на своїх територіях», — сказано в повідомленні.
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Як громади можуть використовувати місцеві облігації

Розвиток територіальних громад потребує значних фінансових ресурсів, особливо для реалізації великих інфраструктурних і відновлювальних проєктів. Одним із джерел такого фінансування можуть бути облігації внутрішніх місцевих позик.
Можливості використання цього інструменту обговорили під час наради з територіальними громадами Івано-Франківської області за участі члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Арсена Ільіна.
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Місцеві облігації — це фінансовий інструмент, за допомогою якого орган місцевого самоврядування може залучити кошти на визначений термін для фінансування конкретних потреб громади. Кошти повертаються інвесторам відповідно до умов випуску облігацій.
Для громад це можливість отримати додатковий ресурс для реалізації проєктів, не покладаючись виключно на поточні надходження місцевого чи державного бюджетів.

НКЦПФР скоротила строк реєстрації випуску облігацій

Для спрощення виходу громад на борговий ринок Комісія оновила порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу. Нові правила спрощують процедуру випуску місцевих облігацій, а строк реєстрації випуску Комісією скорочено до семи робочих днів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці продовжують збільшувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.
Протягом серпня вкладення громадян в ОВДП зросли більш ніж на 3,7 млрд грн зі 159,3 млрд грн до понад 163 млрд грн. Портфель юридичних осіб становив 213,6 млрд грн, страхових компаній — 25,6 млрд грн, нерезидентів — 17,2 млрд грн. Обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишався незмінним — близько 0,3 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Облігації
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