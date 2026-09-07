Користувачі назвали найкращий Android-смартфон Сьогодні 22:11 — Фондовий ринок

Користувачі назвали найкращий Android-смартфон

Бенчмарк AnTuTu оновив список Android-смартфонів із найбільшою кількістю позитивних відгуків користувачів. Лідером рейтингу за серпень 2026 року несподівано став Xiaomi17 Max, а дві наступні позиції посіли моделі Oppo.

Xiaomi 17 Max другий місяць поспіль входить до трійки лідерів, але вперше зміг піднятися на вершину рейтингу, набравши 97,58% позитивних відгуків. Серед головних особливостей моделі — 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, акумулятор на 8000 мАг, підтримка швидкої зарядки 100 Вт і бездротової зарядки 50 Вт.

Особливу увагу Xiaomi приділила камерам: пристрій отримав потрійний модуль з головним сенсором на 200 Мп і підтримкою Leica, а також додатковими 50-Мп надширококутним і перископічним телеоб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом. Серед інших особливостей — корпус із захистом IP68/IP69, ультразвуковий сканер відбитків пальців і стереодинаміки.

Друге місце посів Oppo K15 Pro+, який набрав 97,42% позитивних оцінок. Смартфон робить ставку на мобільний геймінг і продуктивність: він оснащений процесором Dimensity 9500s, системою активного охолодження, AMOLED-екраном із частотою 165 Гц та батареєю ємністю 8000 мАг із зарядкою 100 Вт.

Третє місце посів складаний OPPO Find N5 з результатом 96,52%. Він став єдиним гнучким телефоном у рейтингу. Користувачі особливо високо оцінили його компактність: пристрій має товщину 8,93 мм у складеному стані та важить усього 229 грамів.

УНІАН За матеріалами:

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