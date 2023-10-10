У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою — Finance.ua

У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою

«Дія» шукає тестувальників, щоб перевірити новий функціонал заміни посвідчення з доставкою.

Про це повідомляє пресслужба сервісу у Telegram.

«З травня українці в кілька кліків у „Дії“ подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою — пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу чи у відділення „Укрпошти“. Без поїздок і заторів», — пояснили в «Дії».

Щоб долучитись до бета-тесту, потрібно мати в «Дії»:

водійське, що потребує заміни

ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання

податковий номер (РНОКПП).

«Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка», — йдеться у повідомленні.

Долучитись до бета-тесту можна за посиланням

Довідка Finance.ua:

у травні у застосунку «Дія» стала доступною послуга замовлення водійського посвідчення у випадку необхідності обміну документа або відновлення;

нагадаємо, Україна стала першою країною Європи, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення водія, як і фізичний аналог, має свою серію і номер. До речі, оформлюючи цифровий документ, можна заощадити — потрібно буде сплатити лише 26 грн, тоді як за пластик — 254 грн. Як замінити водійське посвідчення в Дії - ми розповідали за посиланням.



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