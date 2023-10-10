У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою — Finance.ua
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У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою

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У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою
У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою
«Дія» шукає тестувальників, щоб перевірити новий функціонал заміни посвідчення з доставкою.
Про це повідомляє пресслужба сервісу у Telegram.
«З травня українці в кілька кліків у „Дії“ подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою — пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу чи у відділення „Укрпошти“. Без поїздок і заторів», — пояснили в «Дії».
Щоб долучитись до бета-тесту, потрібно мати в «Дії»:
  • водійське, що потребує заміни
  • ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання
  • податковий номер (РНОКПП).
«Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка», — йдеться у повідомленні.
Долучитись до бета-тесту можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • у травні у застосунку «Дія» стала доступною послуга замовлення водійського посвідчення у випадку необхідності обміну документа або відновлення;
  • нагадаємо, Україна стала першою країною Європи, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення водія, як і фізичний аналог, має свою серію і номер. До речі, оформлюючи цифровий документ, можна заощадити — потрібно буде сплатити лише 26 грн, тоді як за пластик — 254 грн. Як замінити водійське посвідчення в Дії - ми розповідали за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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