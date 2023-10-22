У яких держустановах можна використовувати Дію: перелік послуг — Finance.ua

У яких держустановах можна використовувати Дію: перелік послуг
Папери та ксерокопії поступово йдуть у минуле. Диджиталізація України допомагає позбутися бюрократичної тяганини, щоб громадяни змогли швидко та у зручній формі скористатися популярними послугами.
У Дії нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.
Для реєстрації в центрах зайнятості українцям більше не потрібно носити паперові оригінали документів. Тепер ID-картку, закордонний паспорт, довідку внутрішнього переселенця або картку платника податків можна надати через Дію.
Те ж правило діє і за зміни імені чи реєстрації шлюбу — досить поділитися даними із додатка. В Управлінні соціального захисту населення приймають не лише паспорт та свідоцтво з номером платника податків, а й документ про народження дитини. Їх доведеться надати, щоб оформити грошову допомогу. Приймають електронну версію документів навіть Державна податкова служба та Пенсійний фонд.
За допомогою Дія.Підпису можна увійти до особистого кабінету, а електронні паспорти та довідки надіслати до територіальних центрів через програму.
Крім того, ID-карту або закордонний паспорт можна зручно відправити представнику сервісного центру Міністерства внутрішніх справ для реєстрації авто або зміни посвідчення водія.
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