У яких держустановах можна використовувати Дію: перелік послуг — Finance.ua

У яких держустановах можна використовувати Дію: перелік послуг Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

У яких держустановах можна використовувати Дію: перелік послуг

Папери та ксерокопії поступово йдуть у минуле. Диджиталізація України допомагає позбутися бюрократичної тяганини, щоб громадяни змогли швидко та у зручній формі скористатися популярними послугами.

У Дії нагадали , які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.

Читайте також Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності

Для реєстрації в центрах зайнятості українцям більше не потрібно носити паперові оригінали документів. Тепер ID-картку, закордонний паспорт, довідку внутрішнього переселенця або картку платника податків можна надати через Дію.

Те ж правило діє і за зміни імені чи реєстрації шлюбу — досить поділитися даними із додатка. В Управлінні соціального захисту населення приймають не лише паспорт та свідоцтво з номером платника податків, а й документ про народження дитини. Їх доведеться надати, щоб оформити грошову допомогу. Приймають електронну версію документів навіть Державна податкова служба та Пенсійний фонд.

Читайте також У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою

За допомогою Дія.Підпису можна увійти до особистого кабінету, а електронні паспорти та довідки надіслати до територіальних центрів через програму.

Крім того, ID-карту або закордонний паспорт можна зручно відправити представнику сервісного центру Міністерства внутрішніх справ для реєстрації авто або зміни посвідчення водія.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.