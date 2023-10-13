Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності — Finance.ua

Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності Сьогодні 16:14

Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку «Дія» інформаційного сервісу про Пункти незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.

«На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія», — сказав Шмигаль.

За його словами, у «Дії» українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.

«Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки», — пояснив прем'єр.

«Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв», — наголосив він.

На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.

Довідка Finance.ua:

восени 2022 року після початку повітряних атак росії на українську енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок;

так, наприклад, столична влада витратила майже 50 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету Києва на облаштування «пунктів незламності» в місті;



також зазначимо, що в Україні переглянуть зимові графіки відключення електроенергії. Зокрема, задля досягнення рівномірного розподілу ресурсу зміниться черговість та список споживачів, які потраплять під обмеження електропостачання. Що зміниться — розповіли тут.

Економічна Правда За матеріалами:

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