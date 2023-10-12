В Україні розгорнули 13 тисяч «Пунктів незламності» — Finance.ua

В Україні розгорнули 13 тисяч «Пунктів незламності» Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

В Україні розгорнули 13 тисяч «Пунктів незламності»

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що на території України вже розгорнуто 13 тисяч «Пунктів незламності».

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«В першу чергу ми зробимо усе можливе, щоб забезпечити безпеку громадян. Ми готуємось до будь-яких дій ворога, тим паче, що ми всі навчилися у минулому році реагувати на такі виклики», — про це Клименко заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

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Міністерство внутрішніх справ створило Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення створення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. До нього ввійшли представники всіх основних міністерств і відомств.

«Цей штаб працює цілодобово. Відповідно, такі ж штаби є на даний момент в усіх регіонах нашої держави, там працюють правоохоронці, працівники ДСНС, військовослужбовці НГУ, представники міністерств енергетики, охорони здоров’я тощо. Тому алгоритми всі виписані, ми отримуємо інформацію в онлайн-режимі. На будь-яку зміну оперативної ситуації будемо реагувати достатньо швидко», — зазначив міністр.

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У надзвичайних випадках одразу буде збільшена кількість патрулів Національної поліції - як мінімум у півтора рази. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації в екстреному режимі повинні вчасно приїхати і допомогти нашим громадянам не тільки усунути надзвичайну подію, а також підключити генератори і надати максимальну допомогу.

Окрім цього, Ігор Клименко розповів, що розгорнуто 13 тисяч «Пунктів незламності» на території нашої держави. Міністерство внутрішніх справ також розгорнуло 2000 таких пунктів.

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«Також маємо від наших міжнародних партнерів допомогу — це 2000 генераторів, які ми можемо застосовувати і допомагати нашим людям, якщо це буде необхідно», — додав Клименко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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