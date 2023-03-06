Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі — Finance.ua

Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі

Столична влада витратила майже 50 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету Києва на облаштування «пунктів незламності» в місті.

Про це в коментарі Суспільному повідомила Київська міська держадміністрація.

Загалом з моменту відкриття ці пункти відвідали майже 36 тисяч людей.

Відповідно до переліку пунктів обігріву, визначених протоколом Ради оборони Києва, у столиці заплановано використання 1012 «пунктів незламності».

Станом на 1 березня 2023 року у місті облаштовано й розгорнуто 728 таких пунктів. Сюди ж входять: 49 пунктів, які розгорнули ДСНС, 197 — місцевий бізнес та 482 облаштувала КМВА.

Від початку 2023 року ще 284 пункти облаштовані і готові до використання. Їх відкриють у разі виникнення або загрози надзвичайної ситуації в Києві.

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Департамент муніципальної безпеки столиці поклав обов’язки облаштування та підтримки «пунктів незламності» на районні держадміністрації. Для цього влада використала з резервного фонду бюджету Києва майже 50 млн гривень (48 382 995,40 грн). За ці гроші придбали 574 генератори та 500 ємкостей для води.

За час функціонування «пунктів незламності» в Києві, з 24 листопада, їх послугами скористалися 35 972 людини у той час, коли в місті перебуває 3,5 млн жителів.

Зараз «пункти незламності» попитом не користуються, зважаючи на те, що немає серйозних перебоїв з електрозабезпеченням, зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю Укрінформу.

«Коли були відключення електроенергії, кияни їх відвідували, але масовим відвідуванням я б це не назвав. За весь цей час декілька тисяч людей відвідали пункти незламності. Насправді, майже кожен киянин у своїй квартирі вже побудував, обладнав свій пункт незламності», — додав Поворозник.

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