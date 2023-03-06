Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі

Казна та Політика
52
Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі
Скільки влада Києва витратила на «пункти незламності» у місті і що з ними буде далі
Столична влада витратила майже 50 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету Києва на облаштування «пунктів незламності» в місті.
Про це в коментарі Суспільному повідомила Київська міська держадміністрація.
Загалом з моменту відкриття ці пункти відвідали майже 36 тисяч людей.
Відповідно до переліку пунктів обігріву, визначених протоколом Ради оборони Києва, у столиці заплановано використання 1012 «пунктів незламності».
Читайте також
Станом на 1 березня 2023 року у місті облаштовано й розгорнуто 728 таких пунктів. Сюди ж входять: 49 пунктів, які розгорнули ДСНС, 197 — місцевий бізнес та 482 облаштувала КМВА.
Від початку 2023 року ще 284 пункти облаштовані і готові до використання. Їх відкриють у разі виникнення або загрози надзвичайної ситуації в Києві.
Читайте також
Департамент муніципальної безпеки столиці поклав обов’язки облаштування та підтримки «пунктів незламності» на районні держадміністрації. Для цього влада використала з резервного фонду бюджету Києва майже 50 млн гривень (48 382 995,40 грн). За ці гроші придбали 574 генератори та 500 ємкостей для води.
За час функціонування «пунктів незламності» в Києві, з 24 листопада, їх послугами скористалися 35 972 людини у той час, коли в місті перебуває 3,5 млн жителів.
Місце для вашої реклами
Зараз «пункти незламності» попитом не користуються, зважаючи на те, що немає серйозних перебоїв з електрозабезпеченням, зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю Укрінформу.
«Коли були відключення електроенергії, кияни їх відвідували, але масовим відвідуванням я б це не назвав. За весь цей час декілька тисяч людей відвідали пункти незламності. Насправді, майже кожен киянин у своїй квартирі вже побудував, обладнав свій пункт незламності», — додав Поворозник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.