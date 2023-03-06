За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи — Finance.ua
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За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи

Енергетика
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За місяць українці обміняли близько 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
«Від старту Всеукраїнської програми безкоштовного обміну ламп розжарювання, впроваджену Урядом та ЄС, пройшов місяць. За цей період програмою скористалося понад 2 млн громадян, які у відділеннях Укрпошти обміняли 10 мільйонів старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 3 березня, кількість обміняних ламп на Київщині на Дніпропетровщині перейшла позначку в 1 мільйон, на Львівщині — 840 тис., на Харківщині — 610 тис., на Одещині — 600 тис., Вінниччині — 590 тис. обміняних ламп.
"Нагадаємо, програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом програма поширилася на інші міста та смт по всій країні, крім окупованих ворогом територій. З 25 лютого до програми села, жителі яких можуть обміняти по 5 старих ламп розжарювання на стільки ж світлодіодів у стаціонарних відділеннях Укрпошти, а також за допомогою пересувних відділень поштового зв’язку. Наразі обміняти лампи можна у 23 тис. населених пунктах України.
В рамках програми підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, планується надати Україні 35 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп профінансувала Франція, яка також долучилася до реалізації проєкту. Станом на цей час до України надійшло близько 20 млн світлодіодів, які рівномірно розподіляються по всій країні", — йдеться в повідомленні.

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Довідка Finance.ua:

  • 30 січня Кабінет Міністрів запустив програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи;
  • Європейський Союз який профінансував 30 млн LED-ламп українцям, ще 5 млн — Франція;
  • за підрахунками Мінекономіки, заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії, а заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу одного реактору атомної електростанції.

Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання

За матеріалами:
Українські Новини
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