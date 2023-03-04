Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні

Енергетика
66
Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні
Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні
У наступні місяці в Україні можуть виникати невеликі локальні дефіцити електроенергії, але до блекауту не дійде.
Про це розповів член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко під час національного телемарафону в середу, 1 березня.
У прямому ефірі його запитали, чи може виникнути дефіцит електроенергії в Україні, коли завершиться водопілля — фаза водного режиму річки, фактично повінь, що припадає на весну. Тому, що саме завдяки йому зараз ГЕС можуть виробляти додаткову кількість електроенергії для потреб побутових користувачів.
Читайте також
«За нашими оцінками, можуть виникати невеликі локальні дефіцити в деякий час доби, але це буде тільки тоді, коли блоки (атомних електростанцій. — Ред.) будуть на ремонті», — відповів Бойко.
За словами члена наглядової ради «Укренерго», ситуація з електроенергією в Україні стабільно йде на покращення.
Читайте також
«Ми відновлюємо досить активно зруйновані енергетичні об’єкти, а також деякі генеруючі потужності. Тому, власне, тенденція йде до збільшення кількості доступної електричної енергії», — уточнив Бойко.

Що зараз відомо про ситуацію з енергетикою в Україні

У середу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, в якій брали участь «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго» та «Укргідроенерго». Також у тригодинній нараді взяли участь урядовці, голова профільного комітету в українському парламенті, представники Міноборони та розвідки.
Місце для вашої реклами
«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж таки ми змогли забезпечити Україну енергією та теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота для енергосистеми триває», — звернувся до них український президент.
Зеленський зазначив, що вже було зафіксовано поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон.
Також було розпочато підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.