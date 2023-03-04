Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні — Finance.ua

Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні Сьогодні 20:29 — Енергетика

Ризики є: українцям розповіли, що буде з енергосистемою країни навесні

У наступні місяці в Україні можуть виникати невеликі локальні дефіцити електроенергії, але до блекауту не дійде.

Про це розповів член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко під час національного телемарафону в середу, 1 березня.

У прямому ефірі його запитали, чи може виникнути дефіцит електроенергії в Україні, коли завершиться водопілля — фаза водного режиму річки, фактично повінь, що припадає на весну. Тому, що саме завдяки йому зараз ГЕС можуть виробляти додаткову кількість електроенергії для потреб побутових користувачів.

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«За нашими оцінками, можуть виникати невеликі локальні дефіцити в деякий час доби, але це буде тільки тоді, коли блоки (атомних електростанцій. — Ред.) будуть на ремонті», — відповів Бойко.

За словами члена наглядової ради «Укренерго», ситуація з електроенергією в Україні стабільно йде на покращення.

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«Ми відновлюємо досить активно зруйновані енергетичні об’єкти, а також деякі генеруючі потужності. Тому, власне, тенденція йде до збільшення кількості доступної електричної енергії», — уточнив Бойко.

Що зараз відомо про ситуацію з енергетикою в Україні

У середу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну нараду, в якій брали участь «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго» та «Укргідроенерго». Також у тригодинній нараді взяли участь урядовці, голова профільного комітету в українському парламенті, представники Міноборони та розвідки.

«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж таки ми змогли забезпечити Україну енергією та теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота для енергосистеми триває», — звернувся до них український президент.

Зеленський зазначив, що вже було зафіксовано поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон.

Також було розпочато підготовку до майбутнього опалювального сезону.

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