Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу — Finance.ua

Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу Сьогодні 15:34 — Енергетика

Експорт української електроенергії в Європу може бути відновлено протягом тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.

Про це член наглядової ради НЕК «Укренерго», радник прем’єр-міністра Юрій Бойко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту проходить час, необхідний для проведення аукціону розподілу потужності, але, навіть з урахуванням цього фактора, без істотного погіршення ситуації в енергосистемі внаслідок ворожих атак постачання електроенергії до Європи відновляться протягом тижня.

«Моя думка, що це (експорт електроенергії — УНІАН) може відбутися протягом наступних семи днів. І факт відкриття експорту може бути прив’язаний до зниження споживання внутрішнім споживачем. В першу чергу йдеться про Одеський регіон», — сказав Бойко.

Він додав, що в Одеській області найближчим часом очікуються «хороші новини».

Разом з тим, як зазначив Бойко, якщо ситуація з профіцитом електроенергії буде змінюватися в негативний бік, то рішення щодо експорту буде переглядатися.

Довідка Finance.ua:

зжовтня 2022 року окупанти здійснили десятки ракетних атак на об’єкти енергосистеми України, спричинивши масштабні пошкодження;

внаслідок російської агресії Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС;

28 лютого 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об’єкти критичної інфраструктури України.

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УНІАН За матеріалами:

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