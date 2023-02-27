У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками — Finance.ua

У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками Сьогодні 15:01 — Енергетика

У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками

Незалежно від того, чи будуть росіяни й надалі обстрілювати енергетичну інфраструктуру, в Україні незабаром можуть знову запровадити віялові відключення світла.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, наразі українцям не вимикають світло завдяки:

суттєвому потеплінню, яке спровокувало паводки, що забезпечують ГЕС водою;

значно довшим дням та підвищенню сонячної електрогенерації;

атомним станціям, які працюють на піку можливостей.

«Тобто, по суті, у нас зараз — максимальний обсяг генерації, який Україна може собі дозволити, завдяки тим потужностям, які у нас є», — зазначив він.

Читайте також YASNO випустила онлайн-гру, в якій можна відключити світло сусідам

Втім, як пояснив Сахарук, незабаром енергетики почнуть готувати інфраструктуру до наступного зимового сезону. У рамках робіт спеціалістам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. До того ж після закінчення весняних паводків знизиться електрогенерація на ГЕС.

«Все це може призводити до обмежень, які у нас були, починаючи з жовтня минулого року», — додав Дмитро Сахарук.

Що з імпортом електроенергії з Європи

Нещодавно у європейському енергооб’єднанні ENTSO-E вирішили, що можна збільшити технічну можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час.

До цього максимально можливий імпорт з Європи дорівнював:

700 МВт вночі;

600 МВт вдень.

Зазначені обсяги електроенергії з Європи, як пояснив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, Україна почне отримувати у разі появи дефіциту потужності в енергосистемі. Він може виникнути якщо:

почнеться похолодання;

зросте споживання.

Pro Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.