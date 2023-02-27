У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками — Finance.ua
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У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками

Енергетика
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У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками
У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками
Незалежно від того, чи будуть росіяни й надалі обстрілювати енергетичну інфраструктуру, в Україні незабаром можуть знову запровадити віялові відключення світла.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, наразі українцям не вимикають світло завдяки:
  • суттєвому потеплінню, яке спровокувало паводки, що забезпечують ГЕС водою;
  • значно довшим дням та підвищенню сонячної електрогенерації;
  • атомним станціям, які працюють на піку можливостей.
«Тобто, по суті, у нас зараз — максимальний обсяг генерації, який Україна може собі дозволити, завдяки тим потужностям, які у нас є», — зазначив він.
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Втім, як пояснив Сахарук, незабаром енергетики почнуть готувати інфраструктуру до наступного зимового сезону. У рамках робіт спеціалістам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. До того ж після закінчення весняних паводків знизиться електрогенерація на ГЕС.
«Все це може призводити до обмежень, які у нас були, починаючи з жовтня минулого року», — додав Дмитро Сахарук.

Що з імпортом електроенергії з Європи

Нещодавно у європейському енергооб’єднанні ENTSO-E вирішили, що можна збільшити технічну можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час.
До цього максимально можливий імпорт з Європи дорівнював:
  • 700 МВт вночі;
  • 600 МВт вдень.
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Зазначені обсяги електроенергії з Європи, як пояснив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, Україна почне отримувати у разі появи дефіциту потужності в енергосистемі. Він може виникнути якщо:
  • почнеться похолодання;
  • зросте споживання.

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За матеріалами:
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