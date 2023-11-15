Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити — Finance.ua

Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити Вчора 16:05 — Особисті фінанси

Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити

Відсьогодні в Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Як і раніше користувачі Дії через смартфон можуть замовити послугу з обміну посвідчення водія в кілька кліків. Але тепер вони мають декілька варіантів отримання виготовленого документу», — сказано в повідомленні.

Які тепер є варіанти отримати посвідчення водія:

забрати посвідчення водія в сервісному центрі МВС;

замовити доставку виготовленого посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу;

відмовитися від пластикового документу і замовити лише Е-посвідчення.

Послуга доступна для водіїв:

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних особи (прізвища, ім'я, по батькові чи статі);

за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);

після закінчення строку дії;

у разі крадіжки чи втрати.

Як здійснити обмін або відновлення посвідчення водія в Дії з доставкою від Укрпошти:

авторизуватися у застосунку;

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія й вибрати «Замінити посвідчення»;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення — цифрове+пластик;

вказати спосіб доставки — самовивіз з відділення Укрпошти або ж доставка кур'єром за вказаною адресою;

вказати контактні дані;

сплатити за послугу;

підписати заяву.

Протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється.

На розгляд онлайн-заявки сформованої через Дію передбачено до 3 днів. Окремо надаються логістичні послуги. Доставка Укрпоштою здійснюється протягом 7 днів і сплачується окремо. Коштує вона 294 грн.

В Дії можна переглянути статуси заявки, а Укрпошта надішле сповіщення про доставку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

Довідка Finance.ua:

українські водії можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі;

посвідчення водія відтепер можна відновити через ДП «Документ» у чотирьох містах України — Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

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