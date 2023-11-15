Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити — Finance.ua

Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити
Відсьогодні в Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Як і раніше користувачі Дії через смартфон можуть замовити послугу з обміну посвідчення водія в кілька кліків. Але тепер вони мають декілька варіантів отримання виготовленого документу», — сказано в повідомленні.
Які тепер є варіанти отримати посвідчення водія:
- забрати посвідчення водія в сервісному центрі МВС;
- замовити доставку виготовленого посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу;
- відмовитися від пластикового документу і замовити лише Е-посвідчення.
Послуга доступна для водіїв:
- у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- у разі зміни персональних даних особи (прізвища, ім'я, по батькові чи статі);
- за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);
- після закінчення строку дії;
- у разі крадіжки чи втрати.
Як здійснити обмін або відновлення посвідчення водія в Дії з доставкою від Укрпошти:
- авторизуватися у застосунку;
- перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія й вибрати «Замінити посвідчення»;
- вказати причину заміни документа;
- вибрати тип посвідчення — цифрове+пластик;
- вказати спосіб доставки — самовивіз з відділення Укрпошти або ж доставка кур'єром за вказаною адресою;
- вказати контактні дані;
- сплатити за послугу;
- підписати заяву.
Протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється.
На розгляд онлайн-заявки сформованої через Дію передбачено до 3 днів. Окремо надаються логістичні послуги. Доставка Укрпоштою здійснюється протягом 7 днів і сплачується окремо. Коштує вона 294 грн.
В Дії можна переглянути статуси заявки, а Укрпошта надішле сповіщення про доставку.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.
Довідка Finance.ua:
- українські водії можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі;
- посвідчення водія відтепер можна відновити через ДП «Документ» у чотирьох містах України — Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:
Хочу оформити каско 🚗
Поділитися новиною