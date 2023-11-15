Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити — Finance.ua
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Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити

Особисті фінанси
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Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити
Відсьогодні можна замовити доставку посвідчення водія на відділення Укрпошти: як це зробити
Відсьогодні в Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Як і раніше користувачі Дії через смартфон можуть замовити послугу з обміну посвідчення водія в кілька кліків. Але тепер вони мають декілька варіантів отримання виготовленого документу», — сказано в повідомленні.

Які тепер є варіанти отримати посвідчення водія:

  • забрати посвідчення водія в сервісному центрі МВС;
  • замовити доставку виготовленого посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу;
  • відмовитися від пластикового документу і замовити лише Е-посвідчення.

Послуга доступна для водіїв:

  • у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
  • у разі зміни персональних даних особи (прізвища, ім'я, по батькові чи статі);
  • за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);
  • після закінчення строку дії;
  • у разі крадіжки чи втрати.

Як здійснити обмін або відновлення посвідчення водія в Дії з доставкою від Укрпошти:

  • авторизуватися у застосунку;
  • перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія й вибрати «Замінити посвідчення»;
  • вказати причину заміни документа;
  • вибрати тип посвідчення — цифрове+пластик;
  • вказати спосіб доставки — самовивіз з відділення Укрпошти або ж доставка кур'єром за вказаною адресою;
  • вказати контактні дані;
  • сплатити за послугу;
  • підписати заяву.
Протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється.
На розгляд онлайн-заявки сформованої через Дію передбачено до 3 днів. Окремо надаються логістичні послуги. Доставка Укрпоштою здійснюється протягом 7 днів і сплачується окремо. Коштує вона 294 грн.
В Дії можна переглянути статуси заявки, а Укрпошта надішле сповіщення про доставку.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

Довідка Finance.ua:

  • українські водії можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі;
  • посвідчення водія відтепер можна відновити через ДП «Документ» у чотирьох містах України — Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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