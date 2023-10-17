Посвідчення водія тепер можна замовити з доставкою за кордон — Finance.ua

Посвідчення водія тепер можна замовити з доставкою за кордон Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Посвідчення водія тепер можна замовити з доставкою за кордон

Українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Відтепер кермувальники можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі», — сказано в повідомленні.

Як замовити документ

Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення яке отримали вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

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«Для цього потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки готовий документ помандрує на обране відділення», — прокоментував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть 960 грн.

Якщо ви плануєте їхати за кордон на власній автівці, то варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Поліс працює як автоцивілка, тільки за кордоном. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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