В Україні планують заборонити затримувати авто за неправильну парковку — Finance.ua

В Україні планують заборонити затримувати авто за неправильну парковку Сьогодні 05:34 — Особисті фінанси

Комітет з правоохоронної діяльності Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект, який коригує повноваження інспекторів із паркування, забороняючи тимчасове затримання автомоболів під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту

Метою законопроекту № 9092−3 є тимчасове, на період дії воєнного стану, позбавлення виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад, в особі інспекторів з паркування, права тимчасового затримання транспортних засобів. Відповідні повноваження нададуть лише Національної поліції.

«Прийняття акта врегулює питання тимчасового затримання авто, зокрема, під час повітряної тривоги, та дозволить зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Коли інспектор з паркування може евакуювати авто на штрафмайданчик

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, за статистикою, протягом року дії воєнного стану в Україні у зв’язку з військовим вторгненням рф, зросла чисельність випадків тимчасового затримання транспортних засобів.

Затримання авто часто відбувається без належних законних підстав. Така проблема є досить поширеною у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо. За наявною інформацією, упродовж 2021 року інспектори з паркування тимчасово затримали 53 875 транспортних засобів, а у 2022 році ця цифра склала 43 200 транспортних засобів.

За даними, отриманими від Національної поліції, загальна кількість транспортних засобів, які були доставлені на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання у м. Києві за 2021−2022 роки, становить 98 952 транспортних засоби.

Читайте також Рекордні штрафи і конфіскація авто: що зміниться для водіїв у Польщі в 2024 році

У той же час, міста України знаходяться під масованими ракетними ударами, тож, щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття. Унаслідок, часто порушують правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту (що є підставою для застосування тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування).

«В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху», — йдеться в документі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.