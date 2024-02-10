Уряд ввів нові дорожні знаки: що змінилось — Finance.ua

Уряд ввів нові дорожні знаки: що змінилось Сьогодні 07:21 — Технології&Авто

Уряд ввів нові дорожні знаки: що змінилось

Як повідомив постійний представник уряду України у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, затвердивши кілька нових знаків.

Внесено зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Дорожні знаки

Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Доповнено главу 5 «Інформаційно-вказівні знаки» розділу 33 «Дорожні знаки» Правил новим абзацом, який встановлює, що на знаках 5.57−5.60 можуть застосовуватись піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

Додали

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 «Попередній покажчик напрямків», 5.58 «Попередній покажчик напрямку», 5.60 «Покажчик напрямків». Інші зміни, що внесено в ПДР можна переглянути тут

Довідка Finance.ua:

Чи можна не платити штрафи за порушення ПДР:

Сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху потрібно протягом 15 календарних днів з дня винесення постанови.

Якщо водій оскаржує постанову, то оплачувати штраф не потрібно до розв’язання питання в суді.

У разі ж несплати штрафу у передбачений строк, постанова передається на примусове стягнення до відділу виконавчої служби. У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на виконавче провадження.

За несплату 340 грн штрафу, під час чергової зупинки автомобіля поліцією, машину затримають і доставлять на штрафмайданчик. Витрати на евакуатор і зберігання автівки на штрафмайданчику — з кишені водія, відшкодування таких витрат не передбачено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.