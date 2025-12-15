Які варіанти безоплатного навчання пропонує Служба зайнятості Сьогодні 14:05

Професійне навчання — це шанс почати новий етап кар’єри. Державна служба зайнятості сьогодні пропонує десятки напрямів підготовки — від ІТ і дронів до технічних спеціальностей і соціальної сфери.

Навчальні програми від Державної служби зайнятості

Тут є кілька варіантів:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях;

надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян, які не є зареєстрованими безробітним.

Навчання в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ

Навчання здійснюється:

за 101 ліцензованою робітничою професією;

за 530 освітніми програмами, адаптованими до потреб ринку праці.

Найпопулярніші професії серед слухачів:

водій автотранспортних засобів;

тракторист;

електрик;

екстрений медичний технік;

оператор котельні;

електрогазозварник;

водій навантажувача.

Особливий акцент освітніх програм зробили на сучасні технології та ІТ-напрям. Серед нових програм:

«Основи розробки вебсайтів»;

«Створення об’єктів тривимірної графіки»;

«Тестування програмного забезпечення».

Також стабільним попитом користуються курси, пов’язані з безпілотними технологіями:

«Оператор безпілотного літального засобу (дрону)»;

«Основи FPV. Від початку до майстерності».

Після завершення навчання слухачі отримують документ державного зразка про присвоєння кваліфікації.

Ваучер на навчання

Окремі категорії громадян мають право на ваучер для навчання, зокрема:

люди віком 45+;

внутрішньо переміщені особи;

особи з інвалідністю;

учасники бойових дій.

Що дає ваучер

Ваучер дозволяє безоплатно:

здобути нову професію;

підвищити кваліфікацію;

пройти навчання за однією з 155 професій і спеціальностей, затверджених Мінекономіки.

На його підставі можливі:

перепідготовка за робітничою професією;

здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю;

навчання на наступному рівні освіти (крім третього та наукового);

спеціалізація або підвищення кваліфікації.

Служба зайнятості надає безробітному сертифікат на навчання вартістю до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 30 280 грн.

Найпопулярніші напрями навчання за ваучером

Професії:

кухар;

водій автотранспортних засобів;

тракторист;

соціальний робітник.

Спеціальності:

медсестринство;

психологія;

медицина;

освіта.

Окрема програма навчання для жінок

У листопаді 2024 року уряд запустив проєкт, спрямований на залучення українок до професій, які традиційно вважалися чоловічими.

Основні умови:

навчання відбувається на замовлення роботодавця;

служба зайнятості оплачує навчання в межах 30 280 грн;

якщо вартість вища — різницю може сплатити роботодавець або учасниця програми.

Професії, які найчастіше опановують жінки:

верстатниця деревообробних верстатів;

трактористка;

операторка котельні;

водійка навантажувача;

слюсар-ремонтник;

електромонтерка;

верстатниця.

