Які варіанти безоплатного навчання пропонує Служба зайнятості

Професійне навчання — це шанс почати новий етап кар’єри. Державна служба зайнятості сьогодні пропонує десятки напрямів підготовки — від ІТ і дронів до технічних спеціальностей і соціальної сфери.
Із посиланням на robota.ua ділимося актуальними програмами Державного центру зайнятості.
Навчальні програми від Державної служби зайнятості
Тут є кілька варіантів:
- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях;
- надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян, які не є зареєстрованими безробітним.
Навчання в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ
Навчання здійснюється:
- за 101 ліцензованою робітничою професією;
- за 530 освітніми програмами, адаптованими до потреб ринку праці.
Найпопулярніші професії серед слухачів:
- водій автотранспортних засобів;
- тракторист;
- електрик;
- екстрений медичний технік;
- оператор котельні;
- електрогазозварник;
- водій навантажувача.
Особливий акцент освітніх програм зробили на сучасні технології та ІТ-напрям. Серед нових програм:
- «Основи розробки вебсайтів»;
- «Створення об’єктів тривимірної графіки»;
- «Тестування програмного забезпечення».
Також стабільним попитом користуються курси, пов’язані з безпілотними технологіями:
- «Оператор безпілотного літального засобу (дрону)»;
- «Основи FPV. Від початку до майстерності».
Після завершення навчання слухачі отримують документ державного зразка про присвоєння кваліфікації.
Ваучер на навчання
Окремі категорії громадян мають право на ваучер для навчання, зокрема:
- люди віком 45+;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи з інвалідністю;
- учасники бойових дій.
Що дає ваучер
Ваучер дозволяє безоплатно:
- здобути нову професію;
- підвищити кваліфікацію;
- пройти навчання за однією з 155 професій і спеціальностей, затверджених Мінекономіки.
На його підставі можливі:
- перепідготовка за робітничою професією;
- здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю;
- навчання на наступному рівні освіти (крім третього та наукового);
- спеціалізація або підвищення кваліфікації.
Служба зайнятості надає безробітному сертифікат на навчання вартістю до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 30 280 грн.
Найпопулярніші напрями навчання за ваучером
Професії:
- кухар;
- водій автотранспортних засобів;
- тракторист;
- соціальний робітник.
Спеціальності:
- медсестринство;
- психологія;
- медицина;
- освіта.
Окрема програма навчання для жінок
У листопаді 2024 року уряд запустив проєкт, спрямований на залучення українок до професій, які традиційно вважалися чоловічими.
Основні умови:
- навчання відбувається на замовлення роботодавця;
- служба зайнятості оплачує навчання в межах 30 280 грн;
- якщо вартість вища — різницю може сплатити роботодавець або учасниця програми.
Професії, які найчастіше опановують жінки:
- верстатниця деревообробних верстатів;
- трактористка;
- операторка котельні;
- водійка навантажувача;
- слюсар-ремонтник;
- електромонтерка;
- верстатниця.
Раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості виокремила 10 найпоширеніших помилок кандидатів, яких варто остерігатися під час співбесіди.
