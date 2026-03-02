Бізнес може отримати до 16 млн грн на переробку: умови фінансування Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Державна служба зайнятості відкрила прийом заявок на гранти для переробної промисловості та відновлення підприємств, постраждалих від обстрілів росії.

Розмір грантів і умови фінансування

Для суб’єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва розмір гранту не перевищує 8 млн гривень. А для виробництв, які знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації, — грант не перевищує 16 млн гривень, при цьому не може бути більшим за розмір нанесеного збитку.

Для більшості регіонів постановою передбачено фінансування: 50% за рахунок гранту та 50% за рахунок власних коштів.

80% вартості проєкту фінансується за рахунок гранту, якщо підприємство:

працює на територіях можливих або завершених бойових дій чи на деокупованих територіях;

відновлює пошкоджені виробничі потужності;

здійснює виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, безпілотників або комплектуючих;

працює у сфері поліграфії або тиражування записаної інформації.

70% вартості проєкту держава оплачує для отримувачів грантів, які планують створення нових або збільшення потужностей існуючих виробництв переробної промисловості шляхом придбання основних засобів виробництва українського походження.

Вимоги до отримувачів

За умовами гранту отримувач зобов’язується створити не менше 5 робочих місць та впродовж трьох років здійснювати свою діяльність та сплачувати податки.

Гранти надаються для створення нових виробництв переробної промисловості, збільшення потужностей наявних виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії росії, для покриття таких напрямів витрат, як:

придбання основних засобів виробництва;

доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва, включаючи програмне забезпечення;

придбання нематеріальних активів та проведення прикладних наукових досліджень і здійснення науково-технічних (експериментальних) розробок для запуску інноваційної продукції у серійне виробництво;

придбання обладнання для післяурожайної обробки, для отримувачів, які провадять або планують провадити господарську діяльність з вирощування багаторічних культур.

Також в цьому році Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку надання грантів для переробної промисловості. Рішення уточнює окремі вимоги до заявників і процедур перевірки, зокрема:

визначення пов’язаних осіб відповідно до Податкового кодексу України — з урахуванням реального економічного та управлінського впливу;

усунення відмов у наданні грантів через збіг персональних даних заявників з іншими особами в реєстрі корупціонерів.

