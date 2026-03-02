Авіасполучення по всьому світу сильно порушене Сьогодні 13:12

У неділю, 1 березня, авіасполучення по всьому світу сильно порушилося. Тисячі рейсів було скасовано, а десятки тисяч туристів залишилися заблокованими на другий день хаосу, який стався через атаки США та Ізраїлю на Іран.

Про це пише Financial Times

Зазначається, що аеропорти в Дубаї, найзавантаженішому терміналі світу, та Досі залишалися закритими, а авіакомпанії по всьому Близькому Сходу скасували майже всі свої рейси в неділю.

«В суботу та рано в неділю іранські ракети та дрони атакували аеропорти Дубая, Абу-Дабі, Кувейту та Манами в Бахрейні, завдавши обмеженої шкоди терміналам. В результаті атаки на міжнародний аеропорт Заєд в Абу-Дабі одна людина загинула, а семеро отримали поранення», — повідомили у виданні.

Повітряний простір над Катаром, Іраном та Іраком залишався закритим у неділю, а інші далекомагістральні літаки повністю оминали цей регіон.

Водночас авіакомпанія Qatar Airways, що базується в Досі, заявила, що «відновить польоти, як тільки Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне відкриття повітряного простору Катару».

Також авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї, повідомила, що призупинили всі рейси до 15:00 за часом ОАЕ в понеділок. У повідомленні йдеться, що пасажири «можуть перебронювати квитки на інший рейс до місця призначення протягом 20 днів з дати початкового вильоту».

«Міжнародні авіакомпанії, від British Airways до Air France, скасували рейси в цей регіон у неділю. За даними групи Cirium, у суботу було скасовано близько 2000 рейсів. За її даними, на неділю було заплановано близько 4000 рейсів, з яких понад 700 було скасовано до суботи ввечері», — цитує FT.

Авіаційні хаби Близького Сходу є важливою транспортною артерією, через яку мільйони пасажирів подорожують між Азією та Європою, або Америкою, використовуючи ці центри для пересадки на інші рейси.

«Авіакомпанії Перської затоки побудували свої бізнес-моделі на пересадці пасажирів у цьому регіоні, а великі аеропорти реалізують масштабні плани розширення, очікуючи значного зростання обсягів авіаперевезень у регіоні в найближчі десятиліття. Хоча авіакомпанії змушені бронювати пасажирам альтернативні маршрути, затор у глобальній авіаційній системі — та відсутність альтернативних потужностей — призвели до того, що в неділю десятки тисяч людей залишилися заблокованими», — зауважили у матеріалі.

