Поетапна демобілізація: після звільнення військові отримають відстрочку, пропорційну дням на фронті Сьогодні 11:03

Тема демобілізації стала однією з найбільш обговорюваних

Військовослужбовці після звільнення зі служби отримуватимуть відстрочку від мобілізації. Її тривалість залежатиме від часу перебування на фронті.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів в інтерв’ю «Мілітарному»

Як працюватиме механізм

Коментуючи майбутній механізм демобілізації, головнокомандувач уточнив, що йдеться саме про звільнення з військової служби, після якого передбачатиметься відтермінування від повторного призову.

«Військовослужбовці, звільнені зі служби, отримають відстрочки пропорційно дням перебування на фронті», — заявив Сирський.

За його словами, відповідний механізм уже визначений військовим командуванням. Наразі практичне опрацювання цього рішення триває на рівні бригад.

Сирський також уточнив, що завдання щодо напрацювання механізму поставив президент Володимир Зеленський. Завершити підготовку відповідних рішень планують до кінця травня.

Тема демобілізації залишається однією з ключових

Тема демобілізації стала однією з найбільш обговорюваних після нещодавнього анонсу Зеленського щодо підготовки нових підходів до проходження військової служби.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров також публічно озвучував ідею надання відстрочки після завершення служби, що підтверджує опрацювання такого підходу на державному рівні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.

Він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Як уточнив народний депутат Олексій Гончаренко, українським військовослужбовцям вже почали надсилати проєкти нових контрактів. Проєкти передбачають два варіанти укладання контрактів:

строком на один рік для чинних військовослужбовців, які проходять службу в бойових ротах;

строком від двох років і більше для всіх категорій військовослужбовців та громадян.

Окремо в проєктах контрактів передбачене право на відстрочку від мобілізації після звільнення зі служби для військовослужбовців, які укладуть контракт строком від двох років. Пропонується застосовувати розрахунок: один місяць виконання бойових завдань дорівнює трьом місяцям відстрочки.

Мілітарний За матеріалами:

