Державний борг у єврозоні становить 88,2% ВВП (інфографіка)

На кінець другого кварталу 2025 року співвідношення валового державного боргу до ВВП у єврозоні (EA20) становило 88,2%, збільшившись порівняно з 87,7% на кінець першого кварталу 2025 року. У ЄС це співвідношення також збільшилося з 81,5% до 81,9%.
Про це йдеться в статистиці Еurostat.
Порівняно з другим кварталом 2024 року, співвідношення державного боргу до ВВП зросло як у єврозоні (з 87,7% до 88,2%), так і в ЄС (з 81,2% до 81,9%).
На кінець другого кварталу 2025 року борг сектору державного управління складався на 84,2% з боргових цінних паперів у єврозоні та 83,7% в ЄС, на 13,2% з позик у єврозоні та 13,8% в ЄС, а також на 2,5% з валюти та депозитів як у єврозоні, так і в ЄС.
Порівняно з першим кварталом 2025 року, п’ятнадцять держав-членів зареєстрували збільшення співвідношення боргу до ВВП на кінець другого кварталу 2025 року, а дванадцять — зменшення.
Найбільше збільшення співвідношення спостерігалося у Фінляндії (+4,3 процентних пункти — в.п.), Латвії (+2,7 в.п.), Болгарії (+2,6 в.п.), Португалії (+1,8 в.п.), Франції (+1,7 в.п.) та Румунії (+1,4 в.п.).
Найбільше зниження було зафіксовано в Литві (-1,4 в.п.), Ірландії (-1,2 в.п.), Греції та Люксембурзі (в обох -1,1 в.п.).

Державний борг на кінець другого кварталу 2025 року за державами-членами

Найвищі співвідношення державного боргу до ВВП на кінець другого кварталу 2025 року були зафіксовані: в Греції (151,2%), Італії (138,3%), Франції (115,8%), Бельгії (106,2%) та Іспанії (103,4%).
Найнижчі — в Естонії (23,2%), Люксембурзі (25,1%), Болгарії (26,3%) та Данії (29,7%).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
