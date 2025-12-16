Військові отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence Сьогодні 12:21

Військові отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України виділить 12 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence в першому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі доступ до замовлення в системі вже мають 186 бойових бригад ЗСУ та бригади корпусів «Азов» та «Хартія».

«Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн — 175,4 тисячі одиниць техніки. До системи підключено вже понад 100 виробників… Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета — щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Що відомо про DOT-Chain Defence

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений ДОТ та використовується для забезпечення військових озброєнням.

Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель, де АОЗ бере на себе всю організаційну частину.

Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання безпілотних апаратів та засобів РЕБ.

DOT-Chain Defence став доступним військовим наприкінці липня цього року.

«Ми починали з невеликого пілоту — 12-ти бригад Збройних сил. Упродовж чотирьох місяців система динамічно розвивалась, довівши свою ефективність в забезпеченні війська необхідними засобами для ведення бойових операцій. Наразі спільно з Міністерством оборони працюємо над тим, щоб забезпечення 70% всіх FPV-дронів у наступному році відбувалось саме через DOT-Chain Defence», — підкреслив директор «Агенції оборонних закупівель» Міністерства оборони Арсен Жумаділов.

Перелік буде розширюватися

Також АОЗ планує й надалі розширювати перелік виробників та засобів, доступних на маркетплейсі. Для цього АОЗ веде активну роботу з ринком. Зокрема, 11 грудня понад 300 представників українських виробників безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби долучились до ринкової консультації. На ній команда АОЗ детально розповіла про плани та зміни на 2026 рік, зокрема, як долучитись до DOT-Chain Defence та працювати в системі, про особливості контракту та зміни до нього, порядок проходження процедури державного гарантування якості тощо.

