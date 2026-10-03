Рейтинг найсильніших європейських паспортів для безвізових подорожей

Компанія Passport Reports оприлюднила новий рейтинг найсильніших паспортів. Автори дослідження порівняли їх за кількістю країн, куди громадяни можуть подорожувати без попереднього оформлення візи. Також врахували можливість отримати візу після прибуття або оформити електронний дозвіл на в’їзд (ETA).

Euronews розповідає , які європейські паспорти визнали найсильнішими.

Рейтинг найсильніших європейських паспортів

Паспорт Іспанії визнали найсильнішим у Європі за можливостями безвізових подорожей. У світовому рейтингу він посів третє місце, поступившись лише паспортам Об’єднаних Арабських Еміратів та Сінгапуру.

Іспанський паспорт дозволяє без візи відвідати 121 країну. Ще до 42 держав можна в’їхати, отримавши візу після прибуття. Водночас для 11 країн потрібен електронний дозвіл, а для 24 — попередньо оформлена віза.

Люксембург посів п’яте місце у світовому рейтингу паспортів. Його громадяни можуть без візи подорожувати до 122 країн, ще у 41 країні — отримати візу після прибуття, для 10 держав потрібен електронний дозвіл, а для 25 — попередньо оформлена віза.

Бельгія та Франція посіли шосте місце. Їхні громадяни можуть без візи відвідати 121 країну, ще у 41 країні — отримати візу після прибуття. Для 11 держав потрібен електронний дозвіл на в’їзд, а для 25 — попередньо оформлена віза.

На сьомому місці опинилися одразу шість європейських країн — Данія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Швеція.

Їхні громадяни можуть без візи відвідати 120 країн, ще у 42 країнах — отримати візу після прибуття. Для 11 напрямків потрібен електронний дозвіл, а для 25 — попередньо оформлена віза.