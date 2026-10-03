Рекрутер чи шахрай: як перевірити, хто пропонує вам роботу
Як перевірити рекрутера
- новий або порожній акаунт,
- відсутність професійної інформації,
- дивний нікнейм,
- фотографія зі стоку або згенерована ШІ.
Що буде, якщо не перевірити рекрутера
- Шкідливі файли. «Рекрутер» надсилає тестове завдання, договір чи інший документ, після відкриття якого на пристрій може потрапити шкідливе програмне забезпечення, яке здатне викрасти дані або дати стороннім доступ до пристрою.
- Фішингові сайти. Кандидата можуть попросити перейти за посиланням і «авторизуватися» або «підтвердити профіль». Якщо ввести на такому сайті пароль, дані картки чи іншу конфіденційну інформацію, її отримають зловмисники.
- Коди з SMS. Під час нібито оформлення на роботу можуть попросити назвати код для підтвердження особи, реєстрації чи отримання виплати. Такі коди не можна повідомляти стороннім, адже його використання дає змогу підтвердити вхід, операцію або іншої дії від вашого імені.
- Попередня оплата. Шахраї можуть вимагати гроші за навчання, оформлення документів, страховку чи доступ до вакансії, після чого припинити спілкування.
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