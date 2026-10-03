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Рекрутер чи шахрай: як перевірити, хто пропонує вам роботу

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Фейковий рекрутер: як зрозуміти, що вам пише шахрай
Фейковий рекрутер: як зрозуміти, що вам пише шахрай, Фото: magnific
Рекрутери можуть звʼязуватися з кандидатами у месенджерах, однак цим користуються й шахраї. Вони представляються працівниками відомих компаній, пропонують фальшиві вакансії та намагаються отримати персональні або банківські дані.
Як перевірити, хто насправді вам пропонує роботу, розповіли Work.ua фахівці Департаменту кіберполіції.

Як перевірити рекрутера

Навіть якщо співрозмовник знає ваше ім’я, попереднє місце роботи та навички, це не гарантує, що перед вами справжній рекрутер.
Таку інформацію зловмисники можуть взяти з резюме, яке розміщене на сайтах пошуку роботи.
Перш за все варто перевірити профіль співрозмовника. Насторожити мають:
  • новий або порожній акаунт,
  • відсутність професійної інформації,
  • дивний нікнейм,
  • фотографія зі стоку або згенерована ШІ.
Водночас шахраї можуть скопіювати профіль справжнього рекрутера, тому лише перевірки акаунта недостатньо.
Якщо людина представляється працівником відомої компанії, потрібно самостійно знайти її офіційний сайт і перевірити вакансію та співробітника.
Фахівці наголошують, не варто використовувати для цього посилання чи контакти, які надіслав сам співрозмовник.
За потреби можна безпосередньо звернутися до компанії та уточнити, чи справді ця людина проводить відбір на вакансію.
Якщо роботодавець не підтвердить особу рекрутера або саму вакансію, краще припинити спілкування. Не варто передавати документи чи інші персональні дані, відкривати отримані файли або переходити за посиланнями.

Що буде, якщо не перевірити рекрутера

Небезпека полягає не лише в тому, що запропонована робота виявиться несправжньою. Під виглядом рекрутера зловмисники можуть намагатися отримати доступ до пристроїв, акаунтів або грошей.
Найпоширеніші сценарії:
  1. Шкідливі файли. «Рекрутер» надсилає тестове завдання, договір чи інший документ, після відкриття якого на пристрій може потрапити шкідливе програмне забезпечення, яке здатне викрасти дані або дати стороннім доступ до пристрою.
  2. Фішингові сайти. Кандидата можуть попросити перейти за посиланням і «авторизуватися» або «підтвердити профіль». Якщо ввести на такому сайті пароль, дані картки чи іншу конфіденційну інформацію, її отримають зловмисники.
  3. Коди з SMS. Під час нібито оформлення на роботу можуть попросити назвати код для підтвердження особи, реєстрації чи отримання виплати. Такі коди не можна повідомляти стороннім, адже його використання дає змогу підтвердити вхід, операцію або іншої дії від вашого імені.
  4. Попередня оплата. Шахраї можуть вимагати гроші за навчання, оформлення документів, страховку чи доступ до вакансії, після чого припинити спілкування.
До цього Finance.ua зазначав, що зловмисники можуть розміщувати в соціальних мережах і месенджерах оголошення про «просту роботу» або «легкий підробіток», для якого не потрібні досвід чи спеціальні навички. Так зловмисники вербують так званих «грошових мулів», або дропів.
Водночас погоджуватися на такі умови не варто, адже рахунки можуть використати у злочинних схемах, а операції проводитимуться від імені власника рахунку.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоРоботаШахраї
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