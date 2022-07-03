monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів

Валюта
6065
monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів
monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів
monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку, запустив перекази в іноземній валюті — у доларі та євро — між рахунками фізосіб. Послуга буде доступна лише родичам.
Що це означає? Власникам карт дозволили перераховувати один одному долар та євро, якщо вони перебувають у першому ступені спорідненості. Про це monobank повідомив клієнтів у розсилці.
monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів
Також банк надав список рідних, яким можна переказувати валюту:
  • жінкам/чоловікам;
  • дітям;
  • братам/сестрам/племінникам;
  • батькам, опікунам;
  • бабусям/дідусям/онукам;
  • дядям/тіткам/кузенам.

Як працюватиме послуга

Навряд чи такі перерахування будуть миттєвими, бо в кожному разі потрібно буде надати документ, який підтверджує споріднений зв’язок, — фото документа треба надіслати до служби підтримки. Як приклад наводиться свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження.
Інформація перевірятиметься, і лише після цього контакт-центр monobank дасть людині можливість здійснити валютний переказ.
Скільки часу може зайняти така перевірка — незрозуміло. Також неясно, якими документами встановлюватимуться більш далекі родинні зв’язки: з бабусями/дідусями або дядьками/тітками. Особливо у випадках, коли люди з різних причин змінювали свої прізвища. Залишається сподіватись, що у менеджерів monobank є для цього інструменти і вони не допускатимуть зволікань або відмовлятимуть людям у валютному переказі.
У monobank уточнили, що валютні перерахування між родичами дозволено ст. 118 положення «Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», яке Нацбанк затвердив 2 січня 2019 року ухвалою № 5.
У ст. 118 чітко обумовлено право родичів на валютні перекази. Всі інші фізособи мають право на перерахування виключно у гривні.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.