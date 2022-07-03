monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів — Finance.ua

monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів Вчора 11:00 — Валюта

monobank запустив перекази в доларах та євро між рахунками родичів

monobank , що працює на ліцензії Універсал Банку, запустив перекази в іноземній валюті — у доларі та євро — між рахунками фізосіб. Послуга буде доступна лише родичам.

Що це означає? Власникам карт дозволили перераховувати один одному долар та євро, якщо вони перебувають у першому ступені спорідненості. Про це monobank повідомив клієнтів у розсилці.

Також банк надав список рідних, яким можна переказувати валюту:

жінкам/чоловікам;

дітям;

братам/сестрам/племінникам;

батькам, опікунам;

бабусям/дідусям/онукам;

дядям/тіткам/кузенам.

Як працюватиме послуга

Навряд чи такі перерахування будуть миттєвими, бо в кожному разі потрібно буде надати документ, який підтверджує споріднений зв’язок, — фото документа треба надіслати до служби підтримки. Як приклад наводиться свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження.

Інформація перевірятиметься, і лише після цього контакт-центр monobank дасть людині можливість здійснити валютний переказ.

Скільки часу може зайняти така перевірка — незрозуміло. Також неясно, якими документами встановлюватимуться більш далекі родинні зв’язки: з бабусями/дідусями або дядьками/тітками. Особливо у випадках, коли люди з різних причин змінювали свої прізвища. Залишається сподіватись, що у менеджерів monobank є для цього інструменти і вони не допускатимуть зволікань або відмовлятимуть людям у валютному переказі.

У monobank уточнили, що валютні перерахування між родичами дозволено ст. 118 положення «Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», яке Нацбанк затвердив 2 січня 2019 року ухвалою № 5.

У ст. 118 чітко обумовлено право родичів на валютні перекази. Всі інші фізособи мають право на перерахування виключно у гривні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.