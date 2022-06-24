monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів — Finance.ua

monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів 24.06.2022, 14:01 — Фінтех і Картки

monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів

З 23 червня для всіх ФОП, які користуються monobank , буде доступна нова картка.

Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram-каналі.

«Відкрили всім ФОП валютні картки для витрат на відрядження», — повідомив Гороховський.

За його словами, карта доступна на екрані валютного рахунку ФОП.

Для чого вона потрібна

Якщо ви знаходитесь за кордоном, то зможете витрачати свої кошти на витрати на відрядження прямо з рахунку ФОП через Apple/Google Pay або знімати готівку.

Операції проходять у валюті рахунку або за картковими курсами, які кращі за прямий продаж валюти ФОПами у додатку.

Як пише ITC.ua, по суті, monobank знайшов спосіб обійти обмеження НБУ, які зобов’язують продавати валюту за встановленим регулятором курсом.

Довідка Finance.ua:

клієнти monobank можуть отримати можливість платити за користування кредитними грошима майже наполовину менше, ніж було до війни. Це буде доступно навіть після закінчення кредитних канікул. Як повідомляють у фінустанові, для цього буде достатньо вчасно гасити заборгованість, вносячи необхідні мінімальні платежі;

monobank вирішив повернути кредитні ліміти своїм клієнтам. Однак для цього є одна важлива умова — зміна ставки;



monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу.



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