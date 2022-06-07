monobank пропонує «пільгові» умови користування кредитом: як заплатити менше — Finance.ua

monobank пропонує «пільгові» умови користування кредитом: як заплатити менше

monobank пропонує «пільгові» умови користування кредитом: як заплатити менше

Клієнти monobank можуть отримати можливість платити за користування кредитними грошима майже наполовину менше, ніж було до війни. Це буде доступно навіть після закінчення кредитних канікул. Як повідомляють у фінустанові, для цього буде достатньо вчасно гасити заборгованість, вносячи необхідні мінімальні платежі.

Про це свідчить повідомлення техпідтримки monobank.

Представники банку наголошують, що такий платіж було повернено, починаючи з 1 червня.

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Зараз у monobank пропонують клієнтам зберегти за собою можливість платити за кредитом за зниженою процентною ставкою. Такий розмір становить 1,6% на місяць. Для цього знадобиться внести мінімальний платіж, сума якого розраховується для всіх в індивідуальному порядку — залежно від кредитного ліміту, що використовується.

Якщо ж до кінця місяця (у цьому випадку червня) не внести потрібного платежу, кредитна ставка буде майже подвоєна — підвищена до 3,1%. Також зміниться відсоток оплати за товари, придбані на виплат — з 1,6% до 1,9%.

Додатково, якщо не внести «мінімалку», клієнт:

не зможе скористатися кредитним лімітом на картці, послугами купівлі частинами та на виплат;

буде внесено в українські та європейські бюро кредитних історій як неблагонадійний.

У monobank наголошують, що отримання мінімальних платежів від клієнта дозволяє підтримувати українську економіку та поступово відновлювати кредитування, як до війни.

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