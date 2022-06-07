Підвищення Нацбанком облікової ставки може призвести до банкрутства 20 банків – АУБ — Finance.ua

Підвищення Нацбанком облікової ставки може призвести до банкрутства 20 банків – АУБ

Підвищення Нацбанком облікової ставки може призвести до банкрутства 20 банків – АУБ

Стало відомо, що підвищення Національним банком України облікової ставки може призвести до закриття 20 банків.

Про це йдеться в листі президента Асоціації українських банків (АУБ) Андрія Дубаса до голови НБУ Кирила Шевченка.

«У разі застосування ставки рефінансування по довгострокових та короткострокових кредитах 27% — це може призвести до банкрутства до 20 банків України, що своєю чергою, безперечно, завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України», — йдеться в повідомленні.

Згідно з листом, АУБ закликала Нацбанк зберегти ставки за довгостроковими кредитами рефінансування станом на 1 червня на період воєнного стану і три місяці після його припинення.

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Асоціація також запропонувала НБУ перенести термін надання відповіді банкам щодо погодження чи непогодження на нові умови за кредитами рефінансування до 10 червня, оскільки банки мають детально опрацювати всі ризики та загрози.

За попередніми розрахунками АУБ, понад 50% позичальників припинять обслуговувати кредити в разі підвищення процентної ставки, тоді як уже зараз багато клієнтів звертаються до банків із проханням щодо реструктуризації, що означає автоматичне погіршення структури активів банків.

«Споживчі кредити та кредити бізнесу містять фіксовану процентну ставку, яка має залишатися незмінною, а це означає величезні збитки від’ємної процентної маржі. Ситуація, коли великі роздрібні торговельні мережі вже беруть кредити під 30% для попередньої оплати, не є винятком», — повідомляють в АУБ.

Крім того, АУБ закликала регулятора дозволити дострокове погашення банками кредиту з рефінансування внаслідок заставного майна шляхом добровільної передачі банками заставлених облігацій та адаптувати нормативи для банків.

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