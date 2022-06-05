Чому НБУ значно підвищив облікову ставку, і якими будуть наслідки — Finance.ua

Чому НБУ значно підвищив облікову ставку, і якими будуть наслідки

Вчора 10:03 — Валюта

Чому НБУ значно підвищив облікову ставку, і якими будуть наслідки

Заступник Голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів, чому регулятор вдався до суттєвого підвищення облікової ставки та як це рішення відобразиться на економіці.

За його словами під час ефіру KSE live, з початку війни система фіксованого курсу сприяла безперервній роботі банківської системи та безперебійності платежів. Це допомагало і громадянам, і бізнесу швидше оговтатися від шоку війни, а економіці — відновлюватися.

«У результаті почала повертатися й економічна мотивація поведінки населення та підприємств, коли бізнес прагне максимізувати прибуток, а громадяни — зберегти заощадження», — йдеться у повідомленні НБУ.

Збереження низьких ставок за гривневими запозиченнями в таких умовах збільшувало попит на готівкову іноземну валюту. Він тиснув на курс на готівковому валютному ринку, виснажував міжнародні резерви та поглиблював макроекономічні дисбаланси. Тому, за словами Ніколайчука, така ситуація потребувала рішучих та оперативних дій від регулятора.

"Ми чітко бачили, що позитивні ефекти системи монетарного регулювання, яка добре спрацювала у перші місяці війни, почали вичерпуватися. Натомість дисбаланси, які виникали й через наслідки війни, проявлялися все більше. Наприклад, чистий продаж валюти з міжнародних резервів, який став основним інструментом фіксації валютного курсу, зростав дуже високими темпами. Якщо в березні ми продавали на ринку 1,8 млрд дол. США, то в квітні уже 2,2 млрд дол. США, а в травні цей обсяг зріс до 3,4 млрд дол. США.

Ми бачили, як «штормило» готівковий валютний ринок. І хоч останні тижні курс на ньому почав трохи відкочуватися назад, різниця між офіційним курсом і курсом на готівковому ринку поки досить відчутна", — зазначив Сергій Ніколайчук.

Тому Національний банк мав швидко приймати рішення, щоб не допустити більшого розбалансування ситуації.

На який ефект розраховує НБУ?

Нацбанк очікує, що уряд підвищить дохідність за гривневими ОВДП , реагуючи на рішення щодо облікової ставки. Це зробить їх привабливими для населення, адже вкладення в ОВДП стануть реальним інструментом для захисту громадянами власних заощаджень від інфляції.

, реагуючи на рішення щодо облікової ставки. Це зробить їх привабливими для населення, адже вкладення в ОВДП стануть реальним інструментом для захисту громадянами власних заощаджень від інфляції. На підвищення облікової ставки та дохідності за ОВДП відреагують і банківські депозити.

«Ми бачимо великий потенціал для підвищення дохідності за ОВДП. Це зробить цінні папери уряду набагато привабливішими як для банків, так і для бізнесу та населення. За депозитами цей процес буде поступовішим та займе кілька місяців, але ставки мають підвищитися. Ми чудово розуміємо, що конкуренція між банками за ресурс підштовхуватиме депозитні ставки до підвищення. Це даватиме більший стимул для споживачів обирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні інструменти», — зазначив заступник Голови НБУ.

Він пояснив, що зрештою підвищення привабливості гривневих заощаджень знизить тиск на валютний ринок, адже громадяни матимуть вигідну альтернативу конвертації наявних коштів в іноземну валюту, і в результаті попит на неї знизиться. Переорієнтація ж громадян на заощадження та збереження можливості НБУ утримувати курсову стабільність дасть змогу центробанку контролювати темпи зростання цін.

Який вплив це матиме на кредитування та економіку

«На нашу думку, банки будуть обережнішими в підвищенні ставок за кредитами та надалі орієнтуватимуться насамперед на стан своїх позичальників. Для банків дуже важливо підтримувати довгострокові відносини з клієнтами. Тож процентні ставки хоч і будуть підвищуватися, але зберігатимуть певний баланс інтересів між банками і їхніми позичальниками», — підкреслив Сергій Ніколайчук.

Він додав, що в умовах війни значну роль відіграють програми державного кредитування, за якими ставки навряд чи будуть змінюватися.

Суттєве підвищення облікової ставки посилить спроможність Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

«До війни ми керувалися класичними рецептами з макроекономічних підручників, коли монетарна політка центробанку управляє бізнес-циклом в економці. У періоди буму ставка підвищується, щоб уповільнити економіку, а в періоди рецесії — знижується, щоб максимально стимулювати економіку. Зараз же ці механізми не працюють, тому що макроекономічні процеси визначаються іншими речами: подіями на фронті, обмеженнями в експортній логістиці тощо», — зазначив Сергій Ніколайчук.

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