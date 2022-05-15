monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу — Finance.ua

monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу

Вчора 15:02 — Фінтех і Картки

monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу

monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram

«Ми нарештi запустили інтернет-еквайринг для всіх. Тепер ви можете налаштувати оплату картками на вашому сайті, у мобільному додатку чи інтернет-магазині», — сказано в повідомленні.

За його словами, інструменти інтернет-еквайрингу будуть доступні для будь-якої форми бізнесу, в тому числі збори донатів, інтернет-магазини, ФОП та благодійні фонди.

Тарифи:

до кінця червня діятиме тариф — 0,6% від суми операції;

звичайний продаж — 1,2% еквайрингова комісія;

продаж через сервiс «Купуйте зараз, платіть пізніше» — 2,9% включно з еквайринговою комісією.

Довідка Finance.ua

monobank відновив програми кредитування: «Розстрочку» та «Покупку частинами». Банк планує видати за програмами кредитування близько 10 мільярдів гривень.;

у період дії кредитних канікул понад 70% клієнтів monobank продовжували вносити обов’язкові платежі за кредитними картками. Важливим чинником для цього стала державна виплата 6500 грн допомоги. При цьому відсотки за кредитами monobank не зміг скасувати через відсутність такої підтримки, як у державних банків;

monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.

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