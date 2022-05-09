Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни — Finance.ua
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Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни

Вчора 08:02Кредит&Депозит
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Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війниГороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни
У період дії кредитних канікул понад 70% клієнтів monobank продовжували вносити обов’язкові платежі за кредитними картками. Важливим чинником для цього стала державна виплата 6500 грн допомоги. При цьому відсотки за кредитами monobank не зміг скасувати через відсутність такої підтримки, як у державних банків.
Про це повідомив співзасновник Олег Гороховський в інтерв’ю Forbes Україна.
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«Понад 70% наших клієнтів, для яких ми — розрахунковий банк, виконали зобов’язання у квітні. Вони могли взагалі не вносити плановий платіж. Але за середнього кредиту в 20 тис. грн мінімальний платіж у 4% становить близько 800 грн. Тому поповнити картку, якщо ти нею користуєшся, не дуже складно», — зазначає Гороховський.
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Щодо обмеження кредитного ліміту на початку війни до 10 тис. грн він розповів, що ним скористалося понад 1,3 млн осіб. При цьому повністю скасувати відсотки, як ПриватБанк, mono не мав можливості. І це єдине, за словами Гороховського, у чому mono виявився гіршим за «Приват».
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«У нас немає такої підтримки, як у державного „Привату“, ми не можемо витрачати гроші платників податків...» — каже банкір.
За його оцінками, ініціатива державного ПриватБанку щодо скасування на місяць відсотків за кредитами для клієнтів коштувала держбюджету та платникам податків близько 2 млрд грн.

Як працюють кредитні канікули

За матеріалами: УБР
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