monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами — Finance.ua
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monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами

Вчора 16:01Кредит&Депозит
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Український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку.
Про це співзасновник банку Олег Гороховський заявив у своєму Telegram.
Що змінилося? Від початку квітня і до закінчення дії військового стану ставку за всіма кредитними продуктами знижено до 1,6% на місяць.
На які продукти це поширюється? За словами Гороховського, ставка знижена за чорними та елітними картками, раніше оформленими розстрочками та кредитами готівкою.
Раніше Олег Гороховський повідомив, що monobank почав доставляти свої картки за кордон. Тож якщо ви виїхали за терени України і вам потрібно зробити перевипуск або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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