monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами — Finance.ua

monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами

Український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку.

Про це співзасновник банку Олег Гороховський заявив у своєму Telegram

Що змінилося? Від початку квітня і до закінчення дії військового стану ставку за всіма кредитними продуктами знижено до 1,6% на місяць.

На які продукти це поширюється? За словами Гороховського, ставка знижена за чорними та елітними картками, раніше оформленими розстрочками та кредитами готівкою.

Раніше Олег Гороховський повідомив , що monobank почав доставляти свої картки за кордон. Тож якщо ви виїхали за терени України і вам потрібно зробити перевипуск або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.

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