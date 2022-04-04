Як замовити та отримати картку monobank в Європі: вартість та терміни доставки — Finance.ua

Як замовити та отримати картку monobank в Європі: вартість та терміни доставки
Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський: «Ми доставляємо картки Європою».
Якщо ви виїхали за кордон і вам потрібно зробити перевипуск, замовити картку другу або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.
Протягом 5 робочих днів картка буде у вас.
Вартість доставки:
Гороховський також знаначив, що потужності з відправки поки що не дуже великі, тому можуть бути затримки.
Довідка
Finance.ua:
Нагадаємо, monobank розробив незвичайні картки. «Ми розробили декілька патріотичних дизайнів для картки в Apple/Google Pay. Змініть скін у налаштуваннях картки. Слава Україні!», — написав він.
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