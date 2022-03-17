monobank розробив незвичайні картки (фото) — Finance.ua
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monobank розробив незвичайні картки (фото)

Вчора 10:44Фінтех і Картки
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Як повідомив співзасновник monobank банку Олег Гороховський, у розділі «Накопичення» з’явилися три благодійні Банки. Ви можете налаштувати правила округлення та непомітно для себе передавати «здачу» на гуманітарну допомогу або на адресу Української Армії.
Скіни для карт. «Ми розробили декілька патріотичних дизайнів для карти в Apple/Google Pay. Змініть скін у налаштуваннях картки. Слава Україні!», — написав він.
Скіни для карт<br> Скіни для карт
monobank розробив незвичайні картки (фото)
Нагадаємо, українці та іноземці за два тижні переказали через посилання monobank 50 млн грн для допомоги українській армії через monobank.
За його даними, кошти переслали люди з України та 94 країн, переважно із США, Великої Британії та Німеччини.
Із загальної суми 44 млн грн надіслали з карток і поштою 5 млн грн за реквізитами, сказав Гороховський.
Борітеся — поборемо!
За матеріалами: Finance.UA
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