Українці та іноземці переказали для допомоги ЗСУ через monobank 50 млн грн — Finance.ua

Українці та іноземці переказали для допомоги ЗСУ через monobank 50 млн грн

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Українці та іноземці за два тижні переказали через посилання monobank 50 млн грн для допомоги українській армії.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Майже 50 млн грн за два тижні зібрали ми за нашим посиланням https://uahelp.monobank.ua/ для допомоги українській армії з картки будь-якого банку світу», — написав він у телеграм у неділю.

За його даними, кошти переслали люди з України та 94 країн, переважно із США, Великої Британії та Німеччини.

Із загальної суми 44 млн грн надіслали з карток і поштою 5 млн грн за реквізитами, сказав Гороховський.

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