Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank — Finance.ua
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Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank

Вчора 16:15Фінтех і Картки
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Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, яких клієнтів не обслуговуватиме monobank.
За його словами, «від сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили такі території»:
  • росія
  • білорусь
  • Крим
  • ЛДНР
  • Північна Корея
  • Сирія
  • Еритрея
Загалом 11 251 особа.
Рахунки цих людей будуть закриті.
Їм рекомендовано картки платіжної системи «Мир».
«Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад», — зазначив він.
Раніше monobank звітував про збитки у першому кварталі року.
Сумарний результат кварталу — збиток 109,6 млн грн, у т.ч. — 548,2 млн грн збитки березня.

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«Щоб не відбувалося, ми триматимемося до останнього і нікого не підведемо! monobank — український банк! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашої програми», — резюмував Гороховський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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