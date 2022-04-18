Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank — Finance.ua

Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, яких клієнтів не обслуговуватиме monobank.
За його словами, «від сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили такі території»:
Загалом 11 251 особа.
Рахунки цих людей будуть закриті.
Їм рекомендовано картки платіжної системи «Мир».
«Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад», — зазначив він.
Раніше monobank звітував про збитки у першому кварталі року.
Сумарний результат кварталу — збиток 109,6 млн грн, у т.ч. — 548,2 млн грн збитки березня.
«Щоб не відбувалося, ми триматимемося до останнього і нікого не підведемо! monobank — український банк! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашої програми», — резюмував Гороховський.
Борітеся
— поборемо! Слава Україні
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