Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank — Finance.ua

Гороховський повідомив, яких клієнтів більше не обслуговуватиме monobank

Вчора 16:15 — Фінтех і Картки

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив , яких клієнтів не обслуговуватиме monobank.

За його словами, «від сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили такі території»:

росія

білорусь

Крим

ЛДНР

Північна Корея

Сирія

Еритрея

Загалом 11 251 особа.

Рахунки цих людей будуть закриті.

Їм рекомендовано картки платіжної системи «Мир».

«Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад», — зазначив він.

Раніше monobank звітував про збитки у першому кварталі року.

Сумарний результат кварталу — збиток 109,6 млн грн, у т.ч. — 548,2 млн грн збитки березня.

«Щоб не відбувалося, ми триматимемося до останнього і нікого не підведемо! monobank — український банк! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашої програми», — резюмував Гороховський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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