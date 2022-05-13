monobank відновлює кредитування — Finance.ua

monobank відновлює кредитування

monobank відновлює кредитування

monobank відновлює програми кредитування: «Розстрочку» та «Покупку частинами».

Про це повідомив співзасновник Олег Гороховський у Facebook.

«Зранку відновили кредитування. Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд гривень кредитних лімітів на розстрочку та „Покупку частинами“! День-два проливатиметься такий масив лімітів», — сказано в повідомленні.

На його думку, після monobank й інші банку почнуть відновлювати кредитування.

«Нам потрібно підтримувати економіку, споживання та бізнес в Україні. Кожен на своєму місці», — додав Гороховський.

Раніше він також заявляв, що monobank планує видати за програмами кредитування близько 10 мільярдів гривень.

Довідка Finance.ua:

у період дії кредитних канікул понад 70% клієнтів monobank продовжували вносити обов’язкові платежі за кредитними картками. Важливим чинником для цього стала державна виплата 6500 грн допомоги. При цьому відсотки за кредитами monobank не зміг скасувати через відсутність такої підтримки, як у державних банків;

monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.



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