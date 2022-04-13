monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року — Finance.ua

monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року

Вчора 10:00 — Фондовий ринок

monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів)",- написав він.

З його слів січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом.

Березень — майже 1 млрд грн резервів сформовано за кредитним портфелем.

Сумарний результат кварталу — збиток 109,6 млн грн, у т.ч. — 548,2 млн грн збитки березня.

«Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо! monobank — Український банк! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку», — резюмував Гороховський.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку. Від початку квітня і до закінчення дії військового стану ставку за всіма кредитними продуктами знижено до 1,6% на місяць. За словами Гороховського, ставка знижена за чорними та елітними картками, раніше оформленими розстрочками та кредитами готівкою.

Раніше Олег Гороховський повідомив, що monobank почав доставляти свої картки за кордон. Тож якщо ви виїхали за терени України і вам потрібно зробити перевипуск або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.



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