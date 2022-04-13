monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року

Вчора 10:00Фондовий ринок
969
monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року
monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів)",- написав він.
З його слів січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом.
Березень — майже 1 млрд грн резервів сформовано за кредитним портфелем.
Сумарний результат кварталу — збиток 109,6 млн грн, у т.ч. — 548,2 млн грн збитки березня.
«Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо! monobank — Український банк! Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку», — резюмував Гороховський.

Дізнавайтесь першими все про новини банків та валют на Finance.ua 💶

Довідка Finance.ua:
  • нагадаємо, український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку. Від початку квітня і до закінчення дії військового стану ставку за всіма кредитними продуктами знижено до 1,6% на місяць. За словами Гороховського, ставка знижена за чорними та елітними картками, раніше оформленими розстрочками та кредитами готівкою.
  • Раніше Олег Гороховський повідомив, що monobank почав доставляти свої картки за кордон. Тож якщо ви виїхали за терени України і вам потрібно зробити перевипуск або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.