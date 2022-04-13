monobank відзвітував про збитки у першому кварталі року — Finance.ua

нагадаємо, український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку. Від початку квітня і до закінчення дії військового стану ставку за всіма кредитними продуктами знижено до 1,6% на місяць. За словами Гороховського, ставка знижена за чорними та елітними картками, раніше оформленими розстрочками та кредитами готівкою.
Раніше Олег Гороховський повідомив, що monobank почав доставляти свої картки за кордон. Тож якщо ви виїхали за терени України і вам потрібно зробити перевипуск або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку картки Європою через службу підтримки.