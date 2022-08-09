monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси — Finance.ua

monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси Вчора 10:02 — Особисті фінанси

monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси

В оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність.

Як порталу Finance.ua прокоментували в monobank, цей новий розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій:

витрати;

накопичення;

перекази на свої картки;

надходження.

Категорії представлені у вигляді карток, які складають основу цього аналітичного розділу.

Кожна така картка містить загальну суму, список категорій і тегів, які брали участь у наповненні цієї картки.

«Ми не намагаємося конкурувати з PFM-застосунками (Personal finance management — управління особистими фінансами. — Ред.). Вони вимагають багато ручних уточнень та реального ведення бухгалтерії. У нас більш просте рішення, проте воно дає контроль над фінансами та не потребує жодних додаткових зусиль. Просто сплачуйте покупки карткою monobank, а ми все порахуємо», — розповіли Finance.ua в monobank.

Що цікаво, користувач може самостійно змінити категорії своїх витрат або додати до них теги для групування витрат і надходжень, що дозволяє максимально контролювати свої фінанси в межах банківського застосунку.

Вам не доведеться тримати на смартфоні окремі програми та вносити в них розрахунки за кожну філіжанку кави — це все відбувається автоматично.

Аналітика доступна як по одній, так і по кількох картках у трьох доступних валютах — гривня, долар і євро, з точністю до одного дня.

Для тих, кому не так важливо, скільки вже витрачено, а важливіше, скільки залишилося — створено окремий розділ «Загальний баланс».

Тут можна швидко оцінити свій загальний баланс за всіма залишками на картках та ощадними продуктами monobank.

Варто зауважити, що monobank постійно вдосконалює свій функціонал. Так, на початку липня з’явилася можливість переказувати без комісії долари та євро між рахунками родичів першого ступеня рідства, що вкрай актуально в умовах чинних валютних обмежень Національного банку.

Довідка Finance.ua:

25 червня 2022 року кількість клієнтів monobank сягнула позначки в 6 млн людей;

з 23 червня для всіх ФОП, які користуються monobank, стали доступні валютні картки;

з 6 липня monobank встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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