Найкраща преміальна картка за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Найкраща преміальна картка за версією FinAwards-2022 Вчора 10:30 — Фінтех і Картки

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Нагадаємо, ще 24 лютого банкам довелося зменшити кредитні ліміти та ввести низку обмежень по кредитних картках, наприклад, на P2P-перекази та зняття готівки. Але навіть у таких жорстких межах кредитки залишалися вірними помічниками українців. Зараз, зі стабілізацією ситуації, кредитна картка — незамінна річ у гаманці.

Саме тому відзначили картки для найвибагливішої категорії — преміальних клієнтів.

У цій номінації взяли участь комплексні пропозиції (продукти) банків для заможних клієнтів (з рівнем доходу вищим за середній), які передбачають видачу преміальних карт. А також індивідуальне обслуговування та наявність привілеїв Life Style підтримки, таких як консьєрж сервіс, сервіси в аеропортах, дисконтні програми сорту luxury тощо.

За першість боролися 26 банківських продуктів. Трійка лідерів 2022 року така:

третє місце дісталося пакету «Ексклюзивний» від Райффайзен Банку;

на другому місці опинилася картка «Графіт» від Альфа-Банку;

а лідером номінації стала платинова картка від monobank | Універсал Банк.

monobank Platinum: тарифи

оформлення — 500 грн;

обслуговування на місяць — 300 грн;

процентна ставка на місяць — 2,9%;

пільговий період — до 62 днів;

щомісячний платіж — 4% від суми заборгованості;

зняття готівки — власні кошти в Україні — 0,5%, власні кошти за кордоном — безкоштовно (до 5 тис. грн на місяць), кредитні кошти — 3,5%;

кешбек — до 20%;

мильна програма — 11 миль за кожну 1 тис. грн чека.

До речі, monobank також отримав першість, як народний банк. Детальніше — за посиланням

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

FinAwards проводиться щороку з 2018-го.

Довідка Finance.ua

monobank — український інтернет-банкінг, який для роботи використовує ліцензію Універсал Банку, що входить до групи ТАС. Станом на серпень 2022 року банк має 6,2 млн клієнтів;

створили monobank у 2017 році, а вже наступного року він здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards-2018.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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