У monobank можна буде відповідати коментарем на платіж — Finance.ua
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У monobank можна буде відповідати коментарем на платіж

Фінтех і Картки
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У monobank можна буде відповідати коментарем на платіж
У monobank можна буде відповідати коментарем на платіж
Мобільний банк monobank створив функцію відповіді коментарем на плітж. Відповідь з’являтиметься у виписці відправника.
Про це розповів співзасновник проєкту Олег Гороховський.
«Скільки разів ви писали/дзвонили одержувачу та уточнювали, чи отримав він гроші?! А скільки разів одержувач писав вам у месенджер: „Дякую! Гроші отримав“. Ми зробили можливість відповісти коментарем або емодзі на платіж — і ця відповідь з’явиться у виписці відправника», — написав він.
Реліз відбудеться вже наступного тижня.

Довідка Finance.ua:

  • monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах;
  • в оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність. Цей розділ допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій;

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За матеріалами:
Finance.ua
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