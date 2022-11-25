monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток — Finance.ua

monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток Сьогодні 16:06 — Фінтех і Картки

monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток

Мобільний банк monobank повідомив, де можна зняти готівку з його карток. В умовах відключення світла не працюють багато терміналів для прийому карт у торгових точках.

За один раз можна зняти не більше 6 000 грн, а кiлькiсть знять не обмежено. Комісія за зняття на касi така сама, як і в банкоматі.

У яких магазинах можна зняти готівку

Супермаркети: Novus, Делві, Varus, Лоток, АТБ, Точка, Сільпо, Траш, Cim23, Roshen, Фора, Свій Маркет, Fozzy, Коло, Ашан, Winetime, Torba, Посад.

Аптеки: АНЦ, Подорожник, Аптека 911, Сальве, Біла Ромашка, Шара, Благодія, Вітамін, Копійка, Аптека Добого Дня, Аптека Оптових цін, 1 Соціальна Аптека, Мед-Сервіс.

Заправки: OKKO, WOG, AMIC, SOCAR, Укрнафта, Авіас, Шик Блиск, БРСМ-Нафта.

Іншi магазини: Епіцентр, MasterZoo, Prostor, Дніпро-М, Фокстрот.

Як це працює:

1. Оберіть будь-який товар для оплати карткою або Apple Pay.

2. Перед оплатою повідомте касира про те, що бажаєте зняти готівку.

3. Підтвердіть операцію, увівши ПІН-код картки на термiналi.

4. Отримайте готівку.

Довідка Finance.ua:

Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку;

з 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

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