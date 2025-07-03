Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми — Finance.ua

Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми

У травні понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

«Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку», — сказано в повідомленні.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі , серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках , які беруть участь у програмі.

Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті . Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Як споживачу приєднатися до програми

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку. Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою. У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

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