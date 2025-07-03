Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми

Особисті фінанси
23
Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми
Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми
У травні понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.
«Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку», — сказано в повідомленні.
Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.
Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі.
Читайте також
Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Як споживачу приєднатися до програми

  1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
  2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  4. У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.
Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems