Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми — Finance.ua

Українці отримали найбільшу суму кешбеку від старту програми
У травні понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.
«Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку», — сказано в повідомленні.
Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.
Як працює програма
Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.
Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі.
Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
Як споживачу приєднатися до програми
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
- У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.
Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.
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