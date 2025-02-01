Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа — Finance.ua

Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа Сьогодні 07:03 — Фондовий ринок

Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа

Банки з Волл-стріт очікують, що продажі Tesla у 2025 році зростатимуть повільніше, ніж прогнозував Ілон Маск, через плани Дональда Трампа скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.

Про це повідомляє The Financial Times.

Прогноз

Згідно з прогнозами аналітиків FactSet, цього року Tesla продасть 2,07 млн автомобілів, що на 16% більше, ніж у 2024 році.

Читайте також Tesla почала продажі оновленої Model Y

Це буде відскок від минулого року, коли група повідомила про перше падіння з 2011 року, але це значно нижче 20−30%, які Маск прогнозував у жовтні, і нижче річних темпів зростання за попередні два роки, які становили близько 40%.

Ці цифри підкреслюють виклик, з яким стикається Tesla через обіцянку Трампа згорнути політику, яка стимулювала продажі електромобілів в США, навіть попри те, що близькість цих двох чоловіків напередодні інавгурації президента призвела до того, що Маска охрестили «першим приятелем».

Минулого тижня в президентському указі йшлося про те, що Білий дім розгляне «усунення несправедливих субсидій та інших непродуманих викривлень ринку, що нав’язуються урядом».

Читайте також Cybertruck не виправдав очікувань: Tesla змінює плани

Tesla особливо сильно постраждає, якщо Трамп скасує податкову знижку в розмірі $7 500 для покупців електромобілів.

Аналітик Barclays Ден Леві підрахував, що близько двох третин продажів Tesla в США припадає на ці пільги.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.