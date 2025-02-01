Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа — Finance.ua
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Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа

Фондовий ринок
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Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа
Компанії Tesla прогнозують уповільнення продажів через плани Трампа
Банки з Волл-стріт очікують, що продажі Tesla у 2025 році зростатимуть повільніше, ніж прогнозував Ілон Маск, через плани Дональда Трампа скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.
Про це повідомляє The Financial Times.

Прогноз

Згідно з прогнозами аналітиків FactSet, цього року Tesla продасть 2,07 млн автомобілів, що на 16% більше, ніж у 2024 році.
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Це буде відскок від минулого року, коли група повідомила про перше падіння з 2011 року, але це значно нижче 20−30%, які Маск прогнозував у жовтні, і нижче річних темпів зростання за попередні два роки, які становили близько 40%.
Ці цифри підкреслюють виклик, з яким стикається Tesla через обіцянку Трампа згорнути політику, яка стимулювала продажі електромобілів в США, навіть попри те, що близькість цих двох чоловіків напередодні інавгурації президента призвела до того, що Маска охрестили «першим приятелем».
Минулого тижня в президентському указі йшлося про те, що Білий дім розгляне «усунення несправедливих субсидій та інших непродуманих викривлень ринку, що нав’язуються урядом».
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Tesla особливо сильно постраждає, якщо Трамп скасує податкову знижку в розмірі $7 500 для покупців електромобілів.
Аналітик Barclays Ден Леві підрахував, що близько двох третин продажів Tesla в США припадає на ці пільги.
За матеріалами:
Економічна Правда
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