Tesla почала продажі оновленої Model Y — Finance.ua

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Tesla почала продажі оновленої Model Y

Технології&Авто
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Tesla почала продажі оновленої Model Y
Tesla почала продажі оновленої Model Y
На початку року Tesla представила Project Juniper — модернізований бестселер Model Y з новим «обличчям» та численними вдосконаленнями.
Електрокар уже надійшов у автосалони Китаю та США. У Китаї стартова ціна становить 263 500 юанів, а для американців доступна лише версія Launch Series вартістю 59 990 доларів.
У США Model Y Launch Series отримала багате оснащення: повний привід, оздоблення преміальним текстилем та замшею, підсвічування порогів з унікальним дизайном та особливі значки.
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Також встановлено прискорювач та найсучасніший «автопілот» Tesla — Full Self-Driving (FSD). Покупці можуть розраховувати на державну знижку 7500 доларів, хоча невдовзі її можуть скасувати.
Model Y Launch Series може проїхати без підзарядки близько 515 кілометрів за циклом EPA, а за китайськими вимірюваннями — до 719 кілометрів. Електрокар розганяється до 96 кілометрів на годину за 4,1 секунди, максимальна швидкість — 201 кілометр на годину.
Порівняно з попередньою версією запас ходу збільшився на 15 кілометрів, час розгону скоротився на 0,7 секунди, але максимальна швидкість зменшилася на 16 кілометрів.
За матеріалами:
AvtoDream
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