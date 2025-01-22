Cybertruck не виправдав очікувань: Tesla змінює плани — Finance.ua

Cybertruck не виправдав очікувань: Tesla змінює плани Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

Cybertruck не виправдав очікувань: Tesla змінює плани

Серійний електричний пікап Tesla Cybertruck представили в грудні 2023 року, коли кількість попередніх замовлень обчислювалася мільйонами. Проте більшість із них так і не реалізувалася. На початку 2024 року Tesla мала проблеми зі збільшенням виробництва пікапа, але їх швидко вирішили. Тепер мегафабрика в Техасі може виробляти 250 000 одиниць Cybertruck щорічно з потенціалом подвоєння цього показника. Однак виявилося, що в такій кількості просто немає сенсу.

У 2024 році Tesla продала лише близько 40 000 одиниць пікапа, а багато автомобілів припадають пилом на складах в очікуванні покупців. Найбільші проблеми виникли з дебютною та найдорожчою версією Foundation Series вартістю 120 000 доларів, продажі якої буквально зупинилися.

За даними журналу Electrek, який цитує джерела з компанії, Tesla відправляє вироблені автомобілі до сервісних центрів, видаляє напис Foundation Series та «додаткове» обладнання, після чого продає їх як звичайну тримоторну версію Cyberbeast вартістю 99 990 доларів. Двомоторна версія All-Wheel Drive все ще коштує 79 990 доларів на сайті Tesla, але компанія продає вже вироблені одиниці зі знижкою від 1600 до 2700 доларів залежно від комплектації.

Конвеєрну лінію Cybertruck на заводі в Техасі вже зупиняли через заповнення складів. Тепер, за даними Business Insider, компанія системно зменшує виробництво пікапа та переводить працівників на конвеєрну лінію Model Y. Як відомо, кросовер нещодавно оновили, тож попит на нього безумовно зросте протягом наступних місяців.

Революційному Cybertruck, схоже, до кінця виробничого циклу доведеться задовольнятися статусом нішової моделі для заможних покупців з оригінальним смаком та специфічними потребами. А Tesla може спокійно забути про мільйони проданих пікапів. Фактично, загальні продажі компанії також знизилися у 2024 році — 1 789 226 електромобілів, що на 1,07% менше, ніж попереднього року.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.