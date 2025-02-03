Канада запроваджує 25% мита на продовольство, алкоголь, зброю, мотоцикли зі США — Finance.ua

Канада запроваджує 25% мита на продовольство, алкоголь, зброю, мотоцикли зі США Сьогодні 12:49 — Світ

Канада запроваджує 25% мита на продовольство, алкоголь, зброю, мотоцикли зі США

Канада в межах відповідних тарифних заходів запроваджує з 4 лютого підвищені мита на низку товарів зі США, зокрема, на продовольство, повідомляється на сайті канадського уряду.

Серед американських продуктів, які обкладатимуться митами в розмірі 25%, м’ясо, молоко і молочні продукти, фрукти та овочі. У списку також вина, вермути і різні ферментовані напої, наприклад сидр.

Крім того, під обмеження підпала низка найменувань одягу та взуття. До переліку також внесено косметичні засоби, тютюнові вироби, шини, ножі, насоси, морозильні камери, холодильники та іншу побутову техніку.

Мита в 25% запроваджуються, зокрема, на мотоцикли, вогнепальну зброю, бомби, торпеди і міни зі США.

Раніше прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава запровадить мита в 25% на імпорт зі США на суму $155 млрд у відповідь на мита, оголошені американським президентом Дональдом Трампом.

Він пояснив, що з вівторка мита торкнуться товарів на суму $30 млрд, потім упродовж трьох тижнів, щоб канадські компанії мали час на пошук альтернативних партнерів, на суму $125 млрд.

Уряд і керівництво провінцій і територій розглядає також можливість запровадження щодо США нетарифних обмежень, що стосуються критично важливих мінералів, енергоносіїв та інших товарів, зазначив Трюдо.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також доручила міністерству економіки країни підготувати всі можливі заходи у відповідь на введення США ввізних мит на мексиканські товари.

«Доручаю міністру економіки реалізувати план Б (…), що включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики», — написала Шейнбаум у соцмережі.

Трамп своїм указом цього тижня запроваджує мита в 25% на товари, що імпортуються з Мексики та Канади, і в 10% - з Китаю. Водночас мита на енергоносії з Канади становитимуть 10% і стосуватимуться всієї канадської енергетики, включно з нафтою, газом і електрикою.

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