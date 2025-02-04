Трамп відклав на місяць нові мита на товари з Мексики — Finance.ua
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Трамп відклав на місяць нові мита на товари з Мексики

Світ
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Клаудія Шейнбаум Пардо - президентка Мексики
Клаудія Шейнбаум Пардо - президентка Мексики
Президент США Дональд Трамп погодився відкласти 25-відсоткове мито на товари з Мексики після досягнення усної угоди з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум Пардо про відправлення мексиканських військ для забезпечення безпеки на кордоні двох країн.
Трамп повідомив, що в ході «дружньої розмови» Шейнбаум погодилася направити 10 тисяч мексиканських солдатів на кордон. Вони також погодилися призупинити мита на один місяць, що дасть більше часу для переговорів.
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Трамп зазначив, що в цих переговорах задіяні держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та високопосадовці Мексики.
Нагадаємо, в суботу Трамп запровадив додаткові 10% мита на товари з Китаю, а також 25% мита на товари з Мексики та Канади, із якими у США діє договір про вільну торгівлю. Канада вже запровадила дзеркальний тариф у відповідь. Контрзаходи готують Мексика та Китай. Одночасно США почали погрожувати тарифами Євросоюзу.
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Дія Мексики підтверджує припущення інвесторів, що Трамп може ефективно використовувати мита як інструмент шантажу та примусу до інших дій в міжнародній політиці.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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