Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами

Світ
73
Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами
Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами
Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Я вирішив, що з метою справедливості стягуватиму взаємний тариф… — зазначив Трамп. — Якщо країна вважає, що Сполучені Штати отримують занадто високі тарифи, усе, що їй потрібно зробити, — це зменшити або скасувати свої тарифи проти нас».
Читайте також
За словами глави Білого дому, протягом багатьох років до США несправедливо ставилися інші країни — як друзі, так і вороги.
«Америка допомагала багатьом країнам протягом багатьох років ціною великих фінансових витрат, — додав він. — Настав час, щоб ці країни пам’ятали про це й ставилися до нас справедливо — рівне ігрове поле для американських працівників!».
Як зазначає CBS News, тарифи на іноземні товари можуть призвести до зростання цін і посилити нинішню інфляцію, яка сягнула в січні 3% в річному обчисленні (замість очікуваних 2%).
Читайте також
Це рішення було ухвалено напередодні зустрічі Дональда Трампа з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, чия країна може постраждати від зміни тарифної політики США. Нещодавно Моді оголосив про зниження індійських тарифів на американські мотоцикли й алкогольні напої, а також погодився приймати літаки, якими США вивозитимуть нелегальних мігрантів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.