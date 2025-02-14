Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами — Finance.ua

Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами Сьогодні 12:13 — Світ

Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами

Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social

«Я вирішив, що з метою справедливості стягуватиму взаємний тариф… — зазначив Трамп. — Якщо країна вважає, що Сполучені Штати отримують занадто високі тарифи, усе, що їй потрібно зробити, — це зменшити або скасувати свої тарифи проти нас».

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За словами глави Білого дому, протягом багатьох років до США несправедливо ставилися інші країни — як друзі, так і вороги.

«Америка допомагала багатьом країнам протягом багатьох років ціною великих фінансових витрат, — додав він. — Настав час, щоб ці країни пам’ятали про це й ставилися до нас справедливо — рівне ігрове поле для американських працівників!».

Як зазначає CBS News , тарифи на іноземні товари можуть призвести до зростання цін і посилити нинішню інфляцію, яка сягнула в січні 3% в річному обчисленні (замість очікуваних 2%).

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Це рішення було ухвалено напередодні зустрічі Дональда Трампа з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, чия країна може постраждати від зміни тарифної політики США. Нещодавно Моді оголосив про зниження індійських тарифів на американські мотоцикли й алкогольні напої, а також погодився приймати літаки, якими США вивозитимуть нелегальних мігрантів.

Укрінформ За матеріалами:

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