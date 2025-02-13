Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах — Finance.ua
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Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах

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Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах
Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах
Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість закриття кількох консульств і дипломатичних місій США по всьому світу. Такі заходи спрямовані на скорочення витрат на Державний департамент.
Про це пише NBC News.
Більшість консульств, які можуть закрити, розташовані в Німеччині та Франції.
У нещодавній заяві чиновники зазначили, що консульства в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану є одними з тих, які можуть бути закриті.
«Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не було прийнято. Також ще не визначені терміни можливого закриття», — заявляють офіційні особи.
Співробітники Державного департаменту США провели перевірки кількох консульств у рамках оцінки їхньої відповідності ініціативі «Америка понад усе», запровадженій за часів адміністрації Трампа.
Окрім оцінки дотримання цієї політики, чиновники вивчають і дипломатичне значення цих консульств. Зокрема, мовиться про потенціал для розширення урядової діяльності в цих місцях, яка може включати військову взаємодію з іноземними державами та операції зі збору розвідувальної інформації.
Як зауважують чиновники, особливу увагу приділяють установам у Німеччині та Франції, більшість з яких можуть бути закриті. Наразі Державний департамент збирає інформацію з цих консульств, щоб оцінити їхнє загальне функціонування.
За матеріалами:
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