Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах — Finance.ua

Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах Сьогодні 19:37 — Світ

Трамп хоче закрити консульства США в деяких країнах

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість закриття кількох консульств і дипломатичних місій США по всьому світу. Такі заходи спрямовані на скорочення витрат на Державний департамент.

Про це пише NBC News

Більшість консульств, які можуть закрити, розташовані в Німеччині та Франції.

У нещодавній заяві чиновники зазначили, що консульства в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану є одними з тих, які можуть бути закриті.

«Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не було прийнято. Також ще не визначені терміни можливого закриття», — заявляють офіційні особи.

Співробітники Державного департаменту США провели перевірки кількох консульств у рамках оцінки їхньої відповідності ініціативі «Америка понад усе», запровадженій за часів адміністрації Трампа.

Окрім оцінки дотримання цієї політики, чиновники вивчають і дипломатичне значення цих консульств. Зокрема, мовиться про потенціал для розширення урядової діяльності в цих місцях, яка може включати військову взаємодію з іноземними державами та операції зі збору розвідувальної інформації.

Як зауважують чиновники, особливу увагу приділяють установам у Німеччині та Франції, більшість з яких можуть бути закриті. Наразі Державний департамент збирає інформацію з цих консульств, щоб оцінити їхнє загальне функціонування.

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